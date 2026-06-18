Chikungunya, dengue, zika : quelle est la situation en France ?

L'ESSENTIEL Plus de 210 cas importés de chikungunya, dengue et zika ont été enregistrés en métropole entre le 1er mai et le 15 juin.

Aucun cas autochtone n'a été repéré pour le moment.

Le moustique tigre - vecteur de ces maladies - est présent dans 83 départements de France métropolitaine.

Après une année record de cas de chikungunya en 2025, les autorités sanitaires sont particulièrement vigilantes sur la circulation du virus en France, ainsi que celui de la dengue et du zika, deux autres agents pathogènes transmis par le moustique-tigre.

Depuis le 1er mai, début de la surveillance renforcée de ces maladies virales, Santé publique France a comptabilisé sur le sol métropolitain plus de 210 cas importés de chikungunya, dengue et zika.

Dengue, chikungunya, zika : uniquement des cas importés pour le moment

Dans leur rapport publié le 15 juin, les experts de Santé publique France ont détaillé les cas remontés jusqu’à leurs bureaux. Entre le 1er mai et le 14 juin, il y a eu en France métropolitaine :

164 cas importés de dengue : les régions les plus touchées ont été l’Île-de-France (45), la Provence-Alpes-Côte d’Azur (19) et l’Auvergne-Rhône-Alpes (18) ;

43 cas de chikungunya : les cas proviennent principalement de Nouvelle-Aquitaine (9), Provence-Alpes-Côte d’Azur (7), l’Île-de-France (6), Bourgogne-Franche-Comté et Occitanie (5) ;

4 cas de Zika (Occitanie, Pays de la Loire, Grand Est).

Pour le moment, aucun cas autochtone - c'est-à-dire des malades n’ayant pas voyagé récemment dans les zones endémiques de ces virus et ayant donc été contaminés localement - n’a été enregistré.

Le moustique tigre est présent dans 83 départements de France métropolitaine

Si les chiffres publiés ne sont pas alarmants, les experts sont sur leurs gardes. Les arboviroses transmises par les moustiques-tigres sont de plus en plus présentes dans le pays. Il a notamment dû faire face à une importante épidémie de chikungunya à la Réunion et à Mayotte avec plus de 50.000 cas. Elle a fini par être visible en Métropole avec près de 2.400 cas de chikungunya importés et 809 cas autochtones “soit 26 fois plus” qu’en 2024.

Par ailleurs, les fortes chaleurs de plus en plus fréquentes en Europe et l’urbanisation grandissante favorisent l’implantation du moustique tigre sur le vieux continent. L’insecte est désormais présent dans 83 départements de France métropolitaine.

Les craintes sont internationales. Une récente étude chinoise, reprise par Pourquoi-Docteur, a aussi mis en garde contre une expansion du virus du chikungunya en Europe et en Amérique du Nord d’ici à 2100. "Le public n’a pas besoin de paniquer, mais les systèmes de santé doivent se préparer tôt", avait alors indiqué le Dr Ye Xu, auteur de l’étude.