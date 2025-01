Syndrome du muscle piriforme : quelle est cette maladie dont est atteinte Andie MacDowell ?

L'ESSENTIEL Andie MacDowell, actrice américaine de 66 ans, souffre du syndrome du muscle piriforme.

Il s’agit d’une compression du nerf sciatique par le muscle piriforme, causant de la douleur au niveau des fesses et parfois une sciatique.

Sa prise en charge repose sur le repos et la rééducation, c’est-à-dire des exercices d'étirement spécifiques de la hanche postérieure et du piriforme.

Invitée dans l'émission The Drew Barrymore Show pour promouvoir son dernier film "The Way Home", Andie MacDowell s’est livrée sur son état de santé. "J’ai le syndrome du muscle piriforme. (…) Je faisais du vélo d’appartement comme une folle. Petit à petit, je me suis rendue compte que ce n’était pas adapté à mon corps. En effet, l’exercice a provoqué des symptômes qui m’ont donné l'impression de littéralement m'effondrer. J'ai fini par avoir des problèmes de genoux et de hanche", a avoué l’actrice de 66 ans, le 23 janvier dernier.

Qu’est-ce que le syndrome du muscle piriforme ?

Le muscle piriforme s’étend de la surface pelvienne du gros os triangulaire à la base de la colonne (sacrum ou coccyx) jusqu’au trochanter à l’extrémité supérieure du fémur. Lorsque l’on court ou que l’on est assis, ce muscle peut appuyer sur le nerf sciatique sur le côté où il émerge sous le piriforme pour passer sur les muscles rotateurs de la hanche. En cas de syndrome du muscle piriforme, le nerf sciatique est régulièrement compressé par le muscle. Cela provoque "une douleur tenace chronique, des picotements ou un engourdissement commencent au niveau des fesses et peuvent descendre et atteindre tout l’arrière de la cuisse et du mollet, et parfois le pied", indique le Manuel MSD. Cette dernière, qui peut survenir d'un seul côté du corps ou des deux, s’aggrave dans certaines situations où le muscle piriforme est écrasé contre le nerf sciatique, par exemple en étant assis sur les toilettes, dans une voiture ou une selle de vélo étroite ou quand on court. Ce trouble peut parfois entraîner une sciatique.

Syndrome du muscle piriforme : "J'ai cru que j'allais devoir me faire poser une prothèse de hanche"

Après avoir reçu le diagnostic, qui est posé à la suite d’un examen clinique, la sexagénaire américaine, était inquiète. "J'ai cru que j'allais devoir me faire poser une prothèse de hanche. Mais Dieu merci, mes hanches vont bien. Bien que mes genoux aient vieilli, ils sont également en bon état."

Le traitement du syndrome du muscle piriforme repose sur le repos. Ainsi, le patient doit temporairement arrêter de faire toute activité causant de la douleur. La rééducation, qui passe par des exercices d'étirement spécifiques de la hanche postérieure et du piriforme, est essentielle. "Des médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) ou d’autres antalgiques peuvent être utilisés pour soulager la douleur. Les médecins injectent parfois un corticoïde près du site où le muscle piriforme croise le nerf sciatique pour soulager temporairement la douleur. Une chirurgie est rarement nécessaire", peut-on lire sur le site du Manuel MSD.

Pour Andie MacDowell, la solution pour ne plus avoir mal réside dans les exercices d'étirement. "Je dois travailler mes fessiers et mes hanches. Je le fais tous les jours. Et je n'ai plus mal. C'est un miracle. (…) Je pense qu'en vieillissant, il faut se muscler en soulevant des poids."