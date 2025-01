Les enfants apprennent même lorsqu'ils ne sont pas attentifs, selon des psychologues

L'ESSENTIEL Une étude révèle que les enfants apprennent autant, qu'ils soient attentifs ou non, contrairement aux adultes qui filtrent leur apprentissage selon leurs objectifs.

Les chercheurs ont testé enfants et adultes sur des dessins dans deux scénarios : prêter attention ou ignorer les images. Les enfants ont appris dans les deux cas, grâce à un cerveau absorbant toutes les informations – un mécanisme qui explique leur aisance à apprendre des langues.

Ces résultats soulignent l'importance du jeu et des expériences immersives pour les enfants, tandis que pour les adultes, des objectifs clairs améliorent l'apprentissage.

"Ne vous fâchez pas contre ce petit garçon qui saute sur le lit pendant que vous lui lisez une histoire, explique Amy Finn, professeure de psychologie à l’Université de Toronto (Canada). Il écoute probablement et apprend tout de même, même si cela ne semble pas évident." Dans une étude publiée dans la revue Psychological Science, la chercheuse affirme que, contrairement aux adultes, les enfants absorbent l’information qu’ils écoutent même sans se focaliser sur elle. Autrement dit, ils apprennent aussi bien, qu’ils soient attentifs ou non.

Une faculté unique chez les enfants

La recherche montre que l’attention sélective des enfants, c’est-à-dire leur capacité à ignorer les distractions pour se concentrer, se développe lentement et n’est pleinement mature qu’à l’âge adulte. Pour tester cette hypothèse, Finn et son équipe de chercheurs ont fait appel à des enfants et des adultes pour évaluer leur apprentissage après avoir vu des dessins d’objets communs dans deux scénarios : dans le premier, ils devaient prêter attention aux dessins, tandis que dans le second, ils étaient invités à ignorer ces dessins pour se concentrer sur une autre tâche. Ensuite, tous devaient identifier rapidement des fragments des dessins présentés.

Résultat, les enfants ont appris aussi bien dans les deux scénarios, tandis que les adultes n’ont retenu que ce sur quoi ils avaient été invités à se concentrer, selon un communiqué. Cette différence s’explique par le fait que le cerveau des enfants traite les informations sans distinction, qu’elles soient jugées importantes ou non. Un mécanisme qui favorise, par exemple, leur aptitude à apprendre plusieurs langues.

Des implications pour l’éducation des enfants

Ces découvertes ouvrent des perspectives intéressantes pour les parents, enseignants et concepteurs de programmes scolaires. Pour les enfants, elles soulignent l’importance de l’apprentissage par le jeu et les expériences immersives : les petits absorbent naturellement les informations lorsqu’ils explorent et interagissent avec leur environnement, sans avoir besoin d’une concentration forcée. Pour les adultes, en revanche, la clarté des objectifs d’apprentissage est essentielle. Définir les priorités dès le début d’une session d’apprentissage ou d’une formation optimise la rétention d’information.

Cette étude nous invite à reconsidérer nos attentes envers les enfants, en reconnaissant leur manière unique d’apprendre tout en adaptant nos méthodes aux besoins différents des adultes. "Maintenant, lorsque je suis avec mon fils de cinq ans, je m’inquiète moins de savoir s’il apprend même s’il ne semble pas prêter attention", confie Amy Finn.