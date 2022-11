Cerveau : pourquoi les enfants apprennent plus vite que les adultes

L'ESSENTIEL Le GABA, acide gamma-aminobutyrique, est un neurotransmetteur dont la fonction est donc de baisser l'activité nerveuse des neurones sur lesquels il se fixe. Essentiel pour favoriser la relaxation, il serait notamment impliqué dans certaines étapes de la mémorisation.

La production de GABA peut être stimulée par l’alimentation, l’activité physique, la respiration profonde, la méditation pleine conscience...

Avez-vous déjà eu l’impression que votre enfant de 8 ans est parfois plus futé que vous, parent expérimenté ? Une nouvelle étude suggère que ce n’est pas qu’une impression : "Les enfants en âge d’aller à l’école primaire peuvent apprendre plus d’informations dans un laps de temps donné que les adultes, ce qui rend l’apprentissage plus efficace chez les plus jeunes", affirme Takeo Watanabe, chercheur de l’université Brown (Etats-Unis). Lui et son équipe pensent avoir trouvé pourquoi : un neurotransmetteur, appelé GABA, qui ne fonctionne pas de la même façon chez enfants et adultes.

Des différences de traitement de l’apprentissage visuel

Pour parvenir à ces conclusions, publiées dans la revue Current Biology, les scientifiques ont étudié les cerveaux d’enfants et d’adultes à l’aide de techniques de neuroimagerie. L’objectif, voir comment les niveaux de GABA (qui avaient fait l’objet de précédents travaux sur le même sujet) changent avant, pendant et après l’apprentissage, et en quoi cela différait selon les deux générations.

Résultat, schématisé ici : lors de l’apprentissage - en l’occurrence visuel - les enfants ont une rapide augmentation du GABA dans leur cortex cérébral (qui traite les informations visuelles), augmentation qui perdure même plusieurs minutes après la fin de la "leçon". Chez les adultes, bien qu’ils reçoivent les mêmes informations, c’est sensiblement différent : les concentrations de GABA restent constantes, il n’y a aucun changement dans le neurotransmetteur. D’après les chercheurs, le cerveau des enfants réagit aux informations d’une manière qui leur permet de "stabiliser plus rapidement et plus efficacement les nouveaux apprentissages".

Des capacités supérieures aux adultes... dans certains domaines

Une découverte qui, selon eux, pourrait changer la conception qu’ont les neuroscientifiques de la maturité cérébrale chez les enfants. Certes, le cerveau des plus petits n’est pas encore complètement mûr, et bon nombre de leurs fonctions (comme le contrôle cognitif ou l’attention) ne sont pas aussi efficaces que chez les adultes. Mais "les enfants ont, au moins dans certains domaines comme l'apprentissage visuel, des capacités supérieures à celles des adultes", explique Takeo Watanabe dans un communiqué. Preuve, selon lui, que "le traitement GABA impliqué dans les différents aspects des fonctions cognitives pourrait mûrir à des vitesses différentes".

Les chercheurs espèrent que cela encouragera davantage les enseignants et les parents à donner aux enfants "les opportunités d'acquérir de nouvelles compétences, qu'il s'agisse d'apprendre des tables de multiplication ou de faire du vélo". Ces derniers souhaitent maintenant explorer les réponses GABA à travers d'autres types d'apprentissage, tels que la lecture et l'écriture, moins "visuels".