Loire-Atlantique : à partir de lundi, appelez le 15 avant d’aller aux urgences la nuit

L'ESSENTIEL Face aux tensions hospitalières, l’ARS Pays de la Loire et les établissements de santé publics et privés qui accueillent des urgences sur le département de la Loire-Atlantique modifie les modalités d’accès aux urgences la nuit à compter du lundi 13 janvier 2025.

L’accès aux services des urgences la nuit se fera uniquement sur avis médical de 20h00 à 8h00 du lundi au dimanche.

La mesure est effective jusqu'au 24 février 2025.

Pour tenter de réduire les tensions hospitalières enregistrées depuis le début de l’année notamment en raison de l’épidémie de grippe, l’ARS Pays de la Loire a annoncé dans un communiqué l’implantation d’une nouvelle mesure, en parallèle du déclenchement du plan blanc dans certains hôpitaux.

L’accès aux urgences en Loire-Atlantique sera régulé la nuit à partir de ce lundi 13 janvier.

Des accès aux services des urgences régulés entre 20h et 8h en Loire-Atlantique

"Concrètement, entre 20h et 8h, hors urgence vitale, tout patient qui n’aura pas été adressé par un professionnel de santé (médecin, dentiste ou sage-femme) devra d’abord appeler le 15 avant de se rendre aux urgences", explique l’ARS Pays de la Loire.

Les autorités sanitaires régionales ajoutent que ce dispositif a pour objectif "de sécuriser les prises en charge des patients, les orienter au mieux en fonction de leur besoin et préserver les conditions de travail des professionnels des urgences la nuit".

Il est prévu que cette mesure soit en vigueur jusqu’au 24 février 2025 "pour couvrir la période épidémique et les vacances scolaires d’hiver".

Ces modalités d’accès temporaire concernent les services d’urgences adultes, pédiatriques et psychiatriques de l’ensemble des établissements du territoire, publics et privés. C’est-à-dire :

CHU de Nantes ;

CH de Saint-Nazaire ;

CH de Châteaubriant-Nozay-Pouancé ;

CH Erdre et Loire (Ancenis) ;

Hôpital privé du Confluent.

Les patients qui se présenteront directement aux urgences sans avis médical préalable, auront sur place accès à un téléphone pour appeler le centre 15 et être mis en relation avec un médecin urgentiste.

"À partir du 13 janvier 2025, les entrées aux urgences sont régulées la nuit. En arrivant aux urgences si vous pensez être en urgence vitale, vous pouvez activer le bouton à côté de la porte et rester devant le visiophone. Par contre, si vous pensez qu'il ne s'agit pas d'une urgence vitale, vous pouvez utiliser votre téléphone portable ou vous pouvez décrocher le téléphone mis à disposition et vous serez en communication avec un médecin urgentiste du centre 15. Les affiches vont vous guider. De toute façon, quelle que soit votre situation et votre âge, vous serez pris en charge", assure Florine Billy, infirmière au service des urgences du CH de Châteaubriant-Nozay-Pouancé, dans le communiqué de l’ARS.

Accès aux urgences : comment est orienté le patient ?

Lors de l'appel, le médecin régulateur du Centre 15 évalue la situation du patient en posant plusieurs questions sur la situation. En fonction de l’état de santé du malade, il l'orientera vers les services d'urgence ou un autre service de soins adapté :

la maison médicale de garde (ou le centre d’accueil et de permanence des soins) jusqu’à minuit ;

SOS médecins ;

un rendez-vous pour une consultation de soins non-programmés chez un médecin généraliste proche de son domicile ou à l’hôpital sous 24h à 48h ;

un rendez-vous aux urgences le lendemain en journée ;

un rendez-vous différé pour la traumatologie bénigne ;

son médecin traitant.

"Pour absorber un surcroît d’appels au Centre 15 en lien avec la mise en place de l’accès régulé, nous mettons en place des renforts de médecins régulateurs urgentistes, généralistes et d’assistants de régulation médicale", précise Joël Jenvrin, directeur médical du SAMU 44. L’ARS rappelle par ailleurs les bonnes pratiques à suivre face à un état de santé dégradé. Il faut :