L'ESSENTIEL La légalisation du cannabis médical dans certains Etats américains a entraîné une baisse notable des paiements des fabricants d’opioïdes aux médecins, selon une étude.

Le cannabis à usage thérapeutique pourrait transformer les pratiques de gestion de la douleur et contribuer à atténuer la crise des opioïdes qui touche gravement les communautés américaines, mais aussi la France, où la prescription d'opioïdes a augmenté de 150 % entre 2006 et 2017.

Le 31 décembre dernier, une expérimentation sur l'efficacité du cannabis thérapeutique a pris fin en France, mais le gouvernement n'a toujours pas décidé s'il fallait autoriser ces traitements de manière pérenne, du fait d’un manque de consensus médical.

Dans les Etats américains où le cannabis médical est légal, une baisse significative des paiements effectués par les fabricants d’opioïdes aux médecins a été observée. C’est ce que révèle une étude récente de l’Université de Buffalo, publiée dans le Journal of the American Statistical Association. Cette tendance suggère que le cannabis thérapeutique, expérimenté en France jusqu’au 31 décembre dernier, pourrait émerger comme une alternative crédible aux opioïdes pour la gestion de la douleur.

Le cannabis médical contre la douleur

L’étude s’est penchée sur l’impact de la légalisation du cannabis médical sur les incitations financières offertes par les fabricants d’opioïdes aux médecins. Ces paiements, souvent critiqués, incluent des honoraires de consultation, des frais de voyage pour des conférences ou d’autres avantages destinés à influencer les pratiques médicales. "La disponibilité de nouvelles options pour la gestion de la douleur modifie les relations financières entre les laboratoires pharmaceutiques et les professionnels de santé", explique le Dr Wreetabrata Kar, co-auteur de l’étude, dans un communiqué.

En analysant des données entre 2014 et 2017, les chercheurs ont observé une réduction marquée des paiements des fabricants d’opioïdes dans les États ayant adopté des lois sur le cannabis médical. Ce phénomène est particulièrement présent chez les spécialistes en médecine de la douleur, reflétant davantage de recommandations de cannabis médical au détriment des opioïdes.

Une piste pour contrer la crise des opioïdes ?

Le cannabis à usage thérapeutique pourrait transformer les pratiques de gestion de la douleur et contribuer à atténuer la crise des opioïdes qui touche gravement les communautés américaines. Mais également, dans une moindre mesure, la France, où la prescription d'opioïdes a augmenté de 150 % entre 2006 et 2017, selon un rapport de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) publié en 2019.

Le 31 décembre dernier, une expérimentation de trois ans sur l'efficacité du cannabis thérapeutique a pris fin dans le pays. Cette expérience, menée auprès de quelques milliers de patients, devait permettre de décider si son usage pouvait devenir réalité en France. Mais le gouvernement n'a toujours pas décidé s'il fallait autoriser ces traitements alternatifs de manière pérenne. En cause, le manque de consensus du milieu médical mais aussi l'instabilité politique. Le 1er janvier 2025, Yannick Neuder, le ministre de la Santé, a déclaré qu'il fallait "étudier cette voie de cannabis thérapeutique".