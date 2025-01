Quel est le meilleur régime à adopter pour 2025 ?

L'ESSENTIEL Le régime méditerranéen est le meilleur car il favorise la longévité, améliore la qualité de vie et permet de réduire le risque de maladies chroniques.

Le régime méditerranéen est riche en légumes, en fruits, en riz/pâtes/pain complets, en poissons et en bonnes matières grasses.

En revanche, il faut limiter la viande rouge ainsi que les produits laitiers, raffinés et transformés.

L’alimentation fait souvent partie des bonnes résolutions de la nouvelle année. Mais quel est le meilleur régime pour prendre soin de sa santé en 2025 ? Le méditerranéen, répondent des médecins et des nutritionnistes, qui ont établi un classement pour le magazine US News & World Report.

Le régime méditerranéen réduit le risque de maladies chroniques

Ils ont analysé 38 régimes alimentaires en prenant comme principaux critères les avantages pour la santé, les qualités nutritionnelles, l’efficacité et la faisabilité sur le long terme. Résultats : le méditerranéen arrive en tête car il permet, d’après les experts, d'améliorer la qualité de vie, de favoriser la longévité et de réduire le risque de maladies chroniques, comme le diabète de type 2.

“L'un des aspects les plus importants du régime méditerranéen est qu'il est facile à suivre pendant de longues périodes”, explique Elena Paravantes-Hargitt, diététicienne nutritionniste spécialisée dans le régime méditerranéen, à US News & World Report.

Le régime méditerranéen est réputé pour la diversité des aliments qui le composent. Selon Manger bouger, il est riche en légumes et en fruits (frais de saison mais aussi secs, comme les amandes ou les noix), en riz/pâtes/pain complets, en poisson mais aussi en - bonnes - matières grasses, provenant principalement d’huiles végétales. En revanche, les adeptes de cette alimentation - aussi appelé régime crétois - limitent leur consommation de produits laitiers, raffinés et transformés ainsi que de viande rouge.

Pour la santé, privilégier les fruits et les légumes

Deuxième au classement : le régime DASH, pour Dietary Approaches to Stopping Hypertension. Comme le méditerranéen, il est basé sur les fruits, les légumes, les céréales entières, les protéines maigres (faciles à digérer et faibles en gras) et les produits laitiers faibles en gras. Le principe consiste à augmenter l’apport en fibres et en minéraux comme le calcium, le potassium et le magnésium, tout en diminuant la quantité de mauvaises graisses et de sodium (maximum à 2.300 milligrammes par jour).

En troisième position, le flexitarien ou semi-végétarien. Dans celui-ci, vous pouvez occasionnellement manger de la viande mais, la plupart du temps, les protéines doivent être d’origine végétale. Évidemment, l’essentiel de l’alimentation est basée sur les légumes et les fruits.

Ces régimes peuvent aider à perdre du poids, mais ils sont surtout bénéfiques car ils apportent à notre corps tout ce dont il a besoin : protéines, nutriments, vitamines, glucides, graisses saines et minéraux.

Pour être en bonne santé, l’idéal est de manger au moins 5 fruits et légumes et une petite poignée de fruits à coque non salés tous les jours. Au moins deux fois par semaine, il est recommandé de consommer des légumes secs, comme des haricots ou des lentilles. Enfin, en plus de l’alimentation, pratiquez chaque jour au moins 30 minutes d’activité physique dynamique.