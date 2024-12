12 sujets à aborder avec votre médecin pour une meilleure santé cérébrale en 2025

L'ESSENTIEL Des neurologues ont détaillé les 12 sujets à aborder avec le médecin pour avoir une meilleure santé cérébrale.

Ces facteurs peuvent influencer la santé du cerveau d'une personne à toutes les étapes de sa vie.

Si ces sujets sont abordés lors de la consultation, le neurologue pourra ensuite fournir des conseils et des soins médicaux pour réduire les risques de troubles cérébraux.

Plus de trois milliards de personnes dans le monde souffrent d’un trouble neurologique. Ce qui en fait la première cause de maladie et de handicap, selon l’OMS. Ces données rappellent l’importance de prendre soin de son cerveau.

Et en cette période de bonne résolution, l'American Academy of Neurology détaille les 12 sujets à aborder avec son médecin pour s’assurer une bonne santé neuronale en 2025.

Cerveau : les points d’hygiène de vie à évoquer lors de la consultation



"Améliorer la santé de votre cerveau au cours de la nouvelle année peut commencer par une simple étape : parler avec votre neurologue ou votre médecin traitant", expliquent les experts de l’organisation médicale dans un communiqué.

Cette consultation est l’occasion parfaite, selon eux, d’aborder en détail les facteurs qui influencent la santé cérébrale. En premier lieu, vous pouvez faire le point sur votre hygiène de vie avec le docteur :

Le sommeil : avoir un sommeil suffisant et de bonne qualité est essentiel pour le bon fonctionnement du cerveau. Il faut donc discuter avec le médecin des troubles ou des éléments pouvant perturber vos nuits comme le temps d’écran, le travail posté ou de nuit ou encore l’insomnie, la somnolence diurne…

L'humeur : si vous souffrez de stress, de dépression ou d’anxiété, n’hésitez pas à en parler au neurologue.

L'alimentation : il s’agit de l’un des facteurs de risque modifiables les plus importants. Avoir une alimentation équilibrée et variée est essentiel pour garder un cerveau en pleine forme. Précisez si vous suivez un régime spécifique comme végétalien ou faible en glucides ou si vous rencontrez des difficultés à manger sainement.

L'exercice : la sédentarité est néfaste pour le cerveau. Il est essentiel d’avoir un niveau d’activité physique suffisant, soit l’équivalent d’au moins 30 minutes d’activité physique dynamique par jour (ex : marche rapide) au minimum 5 fois par semaine . Le médecin pourra vous aider à trouver des moyens d’intégrer l’exercice dans votre quotidien (marcher davantage, bricolage, jardinage…) ou à identifier les activités sportives adaptées à votre condition physique.

. Le médecin pourra vous aider à trouver des moyens d’intégrer l’exercice dans votre quotidien (marcher davantage, bricolage, jardinage…) ou à identifier les activités sportives adaptées à votre condition physique. Les interactions sociales : la solitude est identifiée depuis des années comme un facteur de risque de démence. Faites le point avec le médecin sur votre réseau. "Avez-vous des contacts réguliers avec des amis proches ou de la famille ?", "Avez-vous suffisamment de soutien de la part des gens ?"

Le tabac et l’alcool : ces “expositions négatives” impactent le cerveau. Profitez de ce rendez-vous pour évaluer votre tabagisme et votre consommation d’alcool ou d’autres substances (drogues, automédication…).

Les déterminants sociaux et structurels de la santé : les difficultés financières, d'accès au soin ainsi que les violences familiales ou conjugales ont aussi un impact sur la santé. Si vous n’êtes pas en sécurité physique ou émotionnelle chez vous, confiez-vous au professionnel de santé.

Santé du cerveau : les antécédents à surveiller

Le rendez-vous avec le neurologue est aussi l'occasion de faire le point sur les antécédents médicaux ou familiaux qui pourraient impacter la santé du cerveau :

Les traumatismes crâniens : ils sont fortement associés à un risque accru de démence. "Avez-vous eu un traumatisme crânien dans le passé ou pratiqué un sport de contact ?", "Portez-vous bien votre ceinture de sécurité en voiture et des casques à vélo ou au ski ?"... voici le type de sujets à évoquer, selon les neurologues de l’association américaine.

La tension artérielle : l’hypertension artérielle est un facteur de risque de démence et d’AVC. La consultation est donc l’occasion de faire le point sur ce trouble.

Les facteurs génétiques et métaboliques : précisez au médecin si vous avez des problèmes de contrôle de la glycémie ou de cholestérol ou si des membres de votre famille ont souffert de maladie neurologique.

Les infections : certains troubles neurologiques comme la méningite peuvent être liés à des infections. Le neurologue peut ainsi aussi faire le point sur vos vaccins, les risques d'infections sexuellement transmissibles ou encore les pays visités.

L'adhésion aux médicaments : si vous avez des difficultés à suivre vos traitements pour des raisons pratiques ou financières, ce rendez-vous est aussi l'occasion d’en parler selon l’American Academy of Neurology.

"En discutant de ces facteurs avec votre neurologue ou votre médecin, ils peuvent ensuite vous fournir des conseils, des soins médicaux et des ressources pour vous aider à prendre des mesures pour améliorer votre santé cérébrale", assure l’organisation qui a détaillé ces 12 facteurs de risque pour la santé cérébrale à évoquer lors d'une consultation neurologique dans un article paru dans la revue Neurology le 16 décembre 2024.