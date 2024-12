L'énurésie nocturne est plus fréquente chez les enfants souffrant d'apnée du sommeil

L'ESSENTIEL Dans une récente étude, l'énurésie nocturne était présente chez 39,2 % des enfants atteints d'apnée obstructive du sommeil, contre 28 % dans le groupe en bonne santé.

Après l'adénotonsillectomie, soit une opération des amygdales et des végétations, près de la moitié des jeunes patients souffrant d'apnée obstructive du sommeil et d'énurésie nocturne ont vu leur état s'améliorer de manière significative (49 %).

Cette recherche met "en évidence la nécessité d'une intervention précoce et de stratégies de gestion appropriées pour améliorer les résultats des patients."

Faire pipi au lit, c’est courant lorsque l’on est petit. Dans une récente étude, des scientifiques de l'Universitat Internacional de Catalunya à Barcelone (Espagne) ont voulu déterminer la prévalence de l'énurésie nocturne chez des jeunes souffrant d'apnée obstructive du sommeil.

Un lien entre énurésie nocturne et apnée du sommeil chez les enfants ?

Pour mener la recherche à bien, ils ont recruté des enfants âgés de 2 à 12 ans qui ont été divisés en trois groupes : 51 tout-petits atteints d'apnée obstructive du sommeil et d’énurésie nocturne, 79 jeunes souffrant d'apnée obstructive du sommeil uniquement et 168 enfants en bonne santé. Leurs parents ont rempli un questionnaire sur leur sommeil.

L'énurésie nocturne, qui désigne une miction répétée, involontaire, incontrôlable, inconsciente et le plus souvent nocturne, était définie par au moins un épisode par mois. L’apnée obstructive du sommeil a été diagnostiquée par polysomnographie et l'indice d'apnée-hypopnée a été mesuré. Pour rappel, ce trouble de la ventilation nocturne se caractérise par des pauses de respiration durent de 10 à 30 secondes, voire plus, durant le sommeil. "Elles sont dues à des obstructions répétées complètes ou partielles des conduits respiratoires de l'arrière-gorge (voies aériennes supérieures)", précise l’Assurance Maladie. L’équipe s’est intéressée aux effets de l'adénotonsillectomie, à savoir une opération des amygdales et des végétations.

Énurésie nocturne et apnée du sommeil : l’adénotonsillectomie améliore l’état des jeunes patients

Selon les résultats, publiés dans la revue Children, l'énurésie nocturne était présente chez 39,2 % des enfants atteints d'apnée obstructive du sommeil, contre 28 % dans le groupe témoin. Après l'adénotonsillectomie, près de la moitié des jeunes patients souffrant d'apnée obstructive du sommeil et d'énurésie nocturne ont vu leur état s'améliorer de manière significative (49 %). "Ces conclusions soulignent l'importance de reconnaître l'énurésie nocturne comme un marqueur clinique potentiel d'apnée obstructive du sommeil chez les patients pédiatriques, mettant en évidence la nécessité d'une intervention précoce et de stratégies de gestion appropriées pour améliorer les résultats des patients. Les futures recherches devraient viser à inclure des échantillons plus importants et à envisager des méthodes alternatives pour recueillir des données plus précises sur le comportement pendant le sommeil", ont conclu les auteurs.