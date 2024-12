Repas de Noël : l'Inserm revient sur les idées fausses sur l’alimentation

L'ESSENTIEL Le chocolat, le champagne et les aliments gras n’ont pas de vertus pour la santé.

Il faut consommer ces produits avec modération pendant les fêtes de fin d’année.

En plus d’une alimentation saine et variée, il est recommandé de faire au moins 30 minutes d’activité physique par jour.

Dans un peu plus de deux semaines, les repas de fêtes se succéderont. Alors, pour bien passer cette période, sans prendre trop de risques pour sa santé, l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) fait le point sur les croyances autour des produits incontournables des festivités de fin d’année.

Le chocolat et le champagne, pas si bons

Si vous avez un calendrier de l'avent, vous avez peut-être déjà commencé à en manger ! Le chocolat est l’un des aliments phare de Noël, mais est-il bon pour la santé ? Léopold Feuzeu, médecin épidémiologiste Inserm, répond à Canal Détox : très calorique, sucré, gras, le chocolat ne serait pas vraiment bénéfique. "Les propriétés antioxydantes du chocolat proviendraient principalement des polyphénols, qu’il contient et un peu également des micronutriments, indique Léopold Feuzeu. Quelques études épidémiologiques suggèrent, il n’y a pas de certitudes, que la consommation de polyphénols serait associée à des effets bénéfiques pour la santé. Ces études ont été faites avec des apports en polyphénols qui vont de 500 à 1.500 milligrammes par jour. Pour avoir de tels apports en polyphénols en provenance du chocolat, il faudrait consommer 30 tablettes de 100 grammes de chocolat noir”. Autrement dit, impossible d’avoir les effets bénéfiques du chocolat avec une consommation normale - voire même exagérée - de chocolat.

Deuxième incontournable des fêtes : le champagne ! Dans une étude publiée en 2013, des chercheurs indiquent qu’il pourrait être bénéfique pour la mémoire, avec un effet protecteur du déclin cognitif. Néanmoins, comme l’indique Canal Détox, "cette étude souffre de plusieurs biais méthodologiques. Il est d’abord très difficile d’extrapoler des résultats obtenus chez l’animal à l’humain (...). De plus, les rats ayant reçu le champagne semblaient obtenir de meilleurs résultats que les autres mais la différence n’était pas statistiquement significative”. De plus, le champagne est de l’alcool, boisson qu’il faut consommer avec modération.

Obésité : attention aux aliments gras qui augmentent le risque

Enfin, pendant les fêtes, ce sont souvent des aliments gras que nous consommons. Mais attention à ne pas en abuser car ils sont nocifs pour la santé. Le risque immédiat est la prise de poids et, à long terme, l’obésité. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), elle a plus que doublé chez les adultes à l’échelle mondiale depuis 1990. Une alimentation grasse, associée à la sédentarité et au manque d’activité physique, peut aussi augmenter les risques de nombreuses maladies, notamment cardiovasculaires.

Malgré tout, les fêtes restent l’occasion de se faire plaisir, mais il vaut mieux le faire avec modération et, surtout, ne pas continuer au-delà de cette période. L’idéal, pendant ou en dehors des fêtes, est aussi de faire au moins 30 minutes d’activité physique chaque jour et de manger sain et équilibré.