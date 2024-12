Repas de fêtes : comment conserver les restes ?

L'ESSENTIEL Dans le réfrigérateur, les aliments doivent être consommés dans les quatre jours.

Dans le congélateur, vous pouvez les laisser jusqu’à six mois.

Lorsque vous consommez les aliments, il faut les faire réchauffer à 74 degrés Celsius pour limiter le risque d’intoxication alimentaire.

Thanksgiving, Noël, le réveillon du jour de l’an… Lors de ces repas de fêtes, l’abondance est de mise sur les tables. Bien souvent, il y a donc plus de nourriture qu’il n’en faut et les hôtes se retrouvent avec de nombreux restes. Pas question de les jeter, ces bons mets peuvent être conservés. Pour le faire dans les règles de l’art, et éviter la prolifération de bactéries et l’intoxication alimentaire, Beth Czerwony, diététicienne, donne plusieurs conseils dans un article de la Cleveland Clinic.

Préparer en amont la conservation des aliments

Même dans cette ambiance de fêtes, la gestion des restes ne se fait pas au hasard. Il faut y penser en avance. L’idéal est de préparer les différents emballages en amont pour stocker les restes. Il faut que ce soit des boites hermétiques ou des contenants pouvant être recouverts avec du film plastique. Attention, s’il y a de la sauce ou du liquide, il faut prévoir un peu d’espace dans le récipient pour que celui-ci ne casse pas.

Ensuite, décidez - aussi en avance - de l’endroit où seront stockés vos restes : réfrigérateur ou congélateur. Dans le premier, les aliments doivent être consommés dans les quatre jours. Dans le second, vous pouvez aller jusqu’à six mois. Beth Czerwony recommande de mettre la viande au congélateur et les accompagnements au réfrigérateur.

Une fois que tout est décidé, il faut stocker, mais quand ? Là aussi, quelques règles sont à respecter ! La première est de ne pas laisser les aliments à l’air libre pendant plus de deux heures avant de les mettre au frais. Néanmoins, il ne faut pas le faire trop vite non plus.

"Assurez-vous de ne pas mettre les aliments au réfrigérateur alors qu’ils sont encore chauds, indique Beth Czerwony. Il existe une température dangereuse pour les aliments, qui est de 40 degrés Fahrenheit [un peu plus de 4,4 degrés celsius], et c’est là que les aliments sont les plus sensibles aux bactéries. Alors, laissez-les refroidir un peu, puis vous pouvez les mettre au réfrigérateur. De cette façon, il y a moins de risques de prolifération bactérienne."

La température idéale pour éviter l’intoxication alimentaire

Enfin, une fois mis en sécurité dans le réfrigérateur ou le congélateur, comment les consommer ? Le mieux, selon Beth Czerwony, est de réchauffer les restes à 165 degrés Fahrenheit, soit 74 degrés celsius pour limiter le risque d’intoxication alimentaire. "Les jeunes enfants, les personnes âgées et toute personne atteinte d’une maladie auto-immune seront toujours plus à risque, souligne la diététicienne. En effet, leur fonction immunitaire ne sera pas aussi robuste que celle d’une personne en bonne santé."