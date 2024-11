Poids, glycémie, cystites... Pourquoi boire de l’eau est bon pour la santé

L'ESSENTIEL Une consommation d’au moins huit verres par jour réduit significativement le risque de calculs rénaux et aide à perdre du poids, notamment chez les adultes.

D’autres avantages incluent la prévention des migraines, une meilleure gestion de la glycémie chez les diabétiques, une diminution des infections urinaires et une amélioration des symptômes d’hypotension.

Encourager une bonne hydratation pourrait devenir un levier simple pour améliorer la santé publique, selon les chercheurs.

Pour maintenir l’équilibre de l’organisme, il est recommandé de compenser les pertes d’eau quotidiennes (urines, transpiration et respiration) en buvant entre 1,5 et 2 litres d’eau par jour, soit l’équivalent de huit verres. Mais pourquoi est-ce si important ? Des chercheurs de l’Université de Californie à San Francisco (UCSF) ont analysé les données scientifiques disponibles sur le sujet pour mieux comprendre les effets de l’hydratation sur la santé. Leurs conclusions, publiées dans JAMA Network Open, confirment que boire de l’eau en quantité suffisante peut prévenir certaines maladies et soulager une variété de troubles.

Boire de l’eau pour prévenir les migraines, les infections urinaires...

L’étude, qui s’appuie sur 18 essais contrôlés randomisés, révèle que les avantages les plus évidents de l’hydratation concernent la prévention des calculs rénaux et la perte de poids. Les participants buvant au moins huit verres d’eau par jour ont réduit considérablement leur risque de former de nouveaux calculs rénaux. Concernant la gestion du poids, boire de l’eau avant les repas s’est avéré efficace chez les adultes, avec des résultats visibles dès six verres par jour, mais n’a pas montré d’effet significatif chez les adolescents, ce qui suggère que l’impact pourrait varier selon l’âge.

Ce n’est pas tout. Boire davantage d’eau pourrait également aider à prévenir, soulager ou gérer de nombreux troubles de santé :

- Les migraines : Après trois mois, des adultes souffrant de céphalées récurrentes ont signalé une amélioration de leurs symptômes en augmentant leur consommation d’eau.

- Les infections urinaires : Chez les femmes sujettes à des infections récurrentes, six verres supplémentaires par jour ont réduit le nombre d’épisodes infectieux et prolongé les périodes sans infection.

- Le diabète : Une hydratation accrue a permis de mieux contrôler la glycémie chez des patients dont les taux de glucose étaient élevés.

- L’hypotension : Chez les jeunes adultes ayant une tension artérielle basse, boire plus d’eau a amélioré les symptômes.

L’hydratation comme mesure de santé publique ?

Des études antérieures avaient déjà montré un lien entre l'hydratation et le maintien de la fonction cognitive, particulièrement chez les personnes âgées. L’eau serait également essentielle pour préserver les articulations et leur assurer un fonctionnement plus fluide, et même pour diminuer les douleurs chez ceux qui en souffrent.

Encourager les gens à s’hydrater davantage pourrait être une mesure peu coûteuse et accessible pour répondre à des enjeux de santé publique comme l’obésité ou les maladies chroniques. Dans un communiqué, les chercheurs soulignent toutefois que les besoins en eau varient d’une personne à l’autre, et qu’une approche personnalisée reste essentielle. "La déshydratation est particulièrement néfaste pour ceux ayant des antécédents de calculs rénaux ou d’infections urinaires. A l’inverse, ceux souffrant de mictions fréquentes pourraient tirer profit d’une consommation modérée."