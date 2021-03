Journée mondiale de l'eau : les Français n'en boivent pas assez ... et c'est dangereux !

L'ESSENTIEL Ne pas boire assez d’eau peut conduire à toutes sortes de pathologies, voire au décès.

L'organisme a besoin de deux litres d'eau par jour pour bien fonctionner

À l’occasion de cette journée mondiale de l’eau, l'entreprise Culligan dévoile les résultats de sa nouvelle enquête internationale. Cette dernière montre notamment que, partout dans le monde, la consommation d’eau n’est pas suffisante. Seuls 45% des Français déclarent boire 1,5 litre d’eau quotidiennement ; 22% en consomment 2 litres par jour.

Boire entre 6 et 9 verres d'eau par jour

Précisons que si l’organisme a besoin de 2 litres d’eau journaliers pour bien fonctionner, l’apport se fait aussi via l’alimentation. Il est donc conseillé de boire entre 6 et 9 verres d'eau par jour, soit entre 1 et 1,5 litres. Le thé, le café et les boissons sucrées ne doivent pas être inclus dans ce calcul.

Certaines situations doivent conduire à augmenter l’apport quotidien en eau : la fièvre, les vomissements, la diarrhée, la gueule de bois, un effort physique ou encore la chaleur. Une attention particulière doit être apportée à la bonne hydratation des personnes âgées et des nourrissons.

Comment notre corps réagit au manque d'eau

Ne pas boire assez d’eau peut conduire à toutes sortes de pathologies, comme par exemple les infections urinaires ou les calculs rénaux. Une déshydratation intense peut aussi entraîner la mort.