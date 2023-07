Voici tous les bienfaits de l’eau pour votre santé

L'ESSENTIEL Il faut boire au minimum 1 à 1,5 litre d’eau par jour.

Le corps humain est composé à plus de 60 % d’eau.

Si votre urine est jaune foncé, c’est que vous ne buvez pas assez.

Pour maintenir l’équilibre de l’organisme, il est recommandé de compenser les pertes d’eau journalière (urines, transpiration et respiration) en buvant 1 à 1,5 litre d’eau chaque jour, selon l’Assurance maladie. Ainsi, il est préférable de s’hydrater tout au long de la journée, sans attendre d’avoir soif.

Boire pour éviter la déshydratation en été

Le corps humain est composé d’eau à plus de 60 %. Ce liquide est donc essentiel à la santé des hommes et des femmes. Ainsi, suivre les recommandations journalières a pour objectif premier d’éviter la déshydratation.

Et encore plus durant l’été ! Avec les fortes chaleurs et les canicules, il faut être particulièrement vigilant, notamment pour les personnes les plus à risque, comme celles de plus de 55 ans - car la sensation de soif peut diminuer avec l’âge - ainsi que les nouveau-nés et les nourrissons pour qui l’eau représente respectivement 75 à 80 % et 65 % de leur poids.

Boire suffisamment a aussi d’autres vertus. Cela permet d’hydrater tous les tissus et les organes de l’organisme qui en ont besoin pour fonctionner correctement… Et même ceux que l’on ne soupçonne pas, comme le cerveau.

Une étude a par exemple montré un lien entre l'hydratation et la fonction cognitive, particulièrement chez les personnes âgées. D’autre part, l’eau est aussi essentielle pour préserver les articulations et leur assurer un fonctionnement plus fluide. Pour ceux qui en souffrent, l’hydratation peut diminuer les douleurs.

L’eau, un élément essentiel pour la santé

Autre fonction vitale de l’eau : elle permet d’éliminer les déchets du corps par l’urine, la défécation et la transpiration. Les reins en ont évidemment besoin pour assurer leur rôle de la filtration du sang et de production de l'urine. De plus, boire suffisamment facilite la digestion.

"La première ligne de défense pour soulager la constipation aiguë ou chronique est une hydratation adéquate avec de l'eau, explique Melanie Marcus, diététicienne, au site Eat This. Pensez-y, la constipation est le résultat d'aliments digérés qui se coincent dans vos intestins ! Parfois, il suffit de rester bien hydraté pour que tout bouge."

Pour savoir si vous êtes suffisamment hydraté, il suffit d’observer votre urine. Si elle est jaune pâle à claire, c’est que tout va bien. En revanche, si le liquide est foncé, il faut absolument boire plus régulièrement. Et pour cela, en France, vous pouvez sans souci consommer l’eau du robinet. Si vous préférez les eaux en bouteille, la seule recommandation est de privilégier celles qui sont pauvres en sodium.