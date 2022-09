L’eau serait bénéfique pour la santé mentale

L'ESSENTIEL L'ensemble des plans d'eau français représente une surface totale de 623 000 hectares.

La France est couverte par plus de 25 000 plans d’eau, dont quelques-uns sont de grands lacs.

Au bord de mer, ce n’est pas le simple fait d’être en vacances qui détend, c’est aussi la proximité avec l’eau. Selon l’analyse de neuroscientifiques rapportée par le Wall Street Journal, celle-ci a de nombreux bienfaits psychologiques comme la réduction de la fatigue et de l'anxiété. Elle aiderait aussi à se sentir plus jeune ! Plusieurs éléments permettent d’expliquer ce phénomène.

Moins d’informations visuelles

Tout d’abord, les grandes étendues d’eau offrent un sentiment d'admiration qui permet de diminuer le stress. Un sentiment bien souvent renforcé par l'impact positif de la nature car il y a souvent moins d'informations visuelles et auditives à traiter aux environs de la mer, d’un lac ou d’une rivière qu’en ville. Notre esprit peut donc se reposer.

L’odeur et le son

D’autre part, et c’est surprenant, l’odeur de l’eau peut nous remémorer des moments agréables. Mais le plus important, c’est le dynamisme de l’eau. Elle se déplace en rythme, avec un jeu de lumière, de couleur et de son. Divers sens sont sollicités et notre attention est alors captée, ce que les chercheurs appellent la “fascination douce” qui repose notre cerveau.

Mais pour bénéficier de tous ces aspects positifs, pas forcément besoin d’aller près de la mer, d’un lac ou d’une rivière. Les points d’eau urbains, comme des canaux ou des fontaines, peuvent aussi avoir des effets positifs sur les individus. En effet, rien que le bruit de l'eau, généralement régulier et doux, nous apaise.

Pouvoir réparateur

“L'eau aide l'esprit à vagabonder de manière positive, explique Marc Berman, directeur du Laboratoire de neurosciences environnementales de l'Université de Chicago. C'est ce qui lui donne ce pouvoir réparateur”.

Mais pour cela, il faut le faire de manière régulière. Dans l’idéal, il faudrait passer deux heures en contact avec des points d'eau par semaine pour ressentir une réelle amélioration sur notre bien-être, estime Mathew White, psychologue environnemental à l'Université de Vienne.

Sports aquatiques

Pour bénéficier des vertus de l’eau, il est aussi recommandé de pratiquer des sports aquatiques, comme la natation ou le surf. Ceux-ci aideraient à entrer dans un état particulier car le participant est totalement immergé dans l’activité et l’eau, ce qui calme l’esprit.

Si vous n’habitez pas près de la mer, n'hésitez donc pas à faire de la natation en piscine pour prendre soin de votre esprit !