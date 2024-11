Dépistage du VIH en pharmacie : le dispositif est testé en Alpes-Maritimes

L'ESSENTIEL Six pharmacies des Alpes-Maritimes proposent désormais d’accompagner les patients qui font un test rapide d’orientation diagnostic VIH.

Ces officines sont situées à Roquebrune-Cap-Martin, Cap d’Aile et Menton.

Il y aura un entretien préalable, le test puis l’annonce des résultats.

C’est une première en France : six pharmacies des Alpes-Maritimes proposent désormais d’accompagner les patients qui font un test rapide d’orientation diagnostic VIH. Plus précisément, les officines sont situées à Roquebrune-Cap-Martin, Cap d’Aile et Menton, les pharmaciens s’occupent des patients avant, pendant et après le test.

Tests VIH avec le pharmacien : expérimenter avant de le généraliser

Pourquoi n'y-a-t’il que six pharmacies proposant des "tests rapides d’orientation diagnostic VIH" ? Car il s’agit, pour l’instant, d’une expérimentation. Dans toutes les autres pharmacies de France, les patients peuvent trouver ces tests rapides d’orientation diagnostic VIH à la vente. Mais, ce n’est que dans les six sélectionnées que les patients peuvent faire leur test avec le pharmacien.

"Le projet sera initialement déployé à titre expérimental sur certaines zones des Alpes-Maritimes, avant une potentielle extension à d’autres territoires, moins dotés en ressources médicales, en fonction des résultats”, explique le communiqué de l’association "Objectif Sida Zéro, Nice et les Alpes-Maritimes s’engagent!", relayé par Nice Matin.

En France, environ 6.000 nouvelles contaminations au VIH sont recensées chaque année, selon l’Institut Pasteur.

Sida : comment se passe le test en pharmacie ?

Il y a donc plusieurs étapes. La première est un entretien préalable au test, avec le pharmacien. Durant ce moment, plusieurs thématiques sont abordées comme, par exemple, les risques pris lors de rapports sexuels non protégés, mais aussi l’éventualité d’un résultat positif.

Les pharmaciens des six officines des Alpes-Maritimes ont reçu une formation sur les différentes maladies sexuellement transmissibles (MST) ainsi que sur le parcours à indiquer au patient qu’il est atteint par ce virus.

La deuxième étape est la réalisation du test : celui-ci consiste à prélever une goutte de sang au bout du doigt du patient, comme la mesure du diabète, pour l’analyser. 30 minutes plus tard, les résultats tombent. Cependant, même s’il est réalisé avec le pharmacien, la confidentialité et l’anonymat des patients sont garanties. De plus, ceux-ci n’ont besoin ni d’ordonnance, ni d’avancer les frais.