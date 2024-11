Pneumonie : une carence en zinc favoriserait cette infection pulmonaire

L'ESSENTIEL Les souris déficientes en zinc présentent une charge d’Acinetobacter baumannii significativement plus importante dans les poumons, une propagation des bactéries à la rate et une mortalité plus élevée.

Pendant l'infection, les animaux déficients en zinc produisent plus de cytokines pro-inflammatoires, dont l'IL-13.

Chez les rongeurs, la neutralisation de l'IL-13 aidait à prévenir la mortalité due l’infection pulmonaire par la bactérie Acinetobacter baumannii.

"Bactérie pathogène opportuniste", l’Acinetobacter baumannii peut être responsable d'infections sévères, en particulier chez des adultes fragilisés, selon Santé publique France. Elle "est l'une des principales causes de pneumonie sous ventilation assistée et constitue une menace grave pour la santé publique en raison de l'augmentation des taux de multirésistance aux médicaments", ont signalé des chercheurs du Vanderbilt University Medical Center et de l'université de l'Illinois à Chicago (États-Unis). Étant donné que la "carence en zinc alimentaire, dont souffre près de 20 % de la population mondiale, est un facteur de risque majeur de pneumonie", ils ont voulu savoir réellement si et comment un manque de zinc contribue à la pathogenèse de l’Acinetobacter baumannii.

Le blocage de l'IL-13 empêche la mort liée à l'infection chez les souris déficientes en zinc

Pour mener à bien les travaux, publiés dans la revue Nature Microbiology, ont établi un modèle de souris présentant une carence en zinc alimentaire, qui peut altérer la fonction immunitaire, et de pneumonie aiguë à l’A. baumannii. Les résultats ont montré que les rongeurs déficients en zinc présentaient une charge bactérienne d'A. baumannii plus importante dans les poumons, une propagation des bactéries à la rate et une mortalité plus élevée que les animaux ayant une consommation adéquate de zinc alimentaire.

Durant l'infection pulmonaire, les souris manquant de zinc produisaient plus de cytokines pro-inflammatoires, dont l'IL-13. Selon les auteurs, l'administration d'IL-13 à des rongeurs ayant une consommation suffisante de zinc favorise la propagation de l’Acinetobacter baumannii à la rate. Un traitement par anticorps anti-IL-13 a protégé les animaux déficients en zinc de la mort induite par l’A. baumannii.

Les anticorps anti-IL-13 peuvent protéger contre la pneumonie chez les patients carencés

"Cette découverte laisse entrevoir la possibilité d'utiliser une thérapie anti-IL-13 chez les patients présentant une carence en zinc et une pneumonie à A. baumannii, dans le cadre d'une approche thérapeutique personnalisée", a déclaré Eric Skaar, qui a participé aux recherches. Pour l’heure, aux États-Unis, les anticorps anti-IL-13 approuvés par la FDA (lebrikizumab et tralokinumab) ont fait l'objet d'études approfondies en tant que thérapies potentielles pour l'asthme sévère non contrôlé. Bien qu'ils ne se soient pas révélés efficaces pour cette indication, les essais cliniques ont démontré leur innocuité.