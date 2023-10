Carence en vitamine B12 : une cause d'inflammation chronique ?

L'ESSENTIEL La carence en vitamine B12, qu’on trouve surtout dans les aliments d’origine animale (viandes, poissons, œufs, produits laitiers...) peut être le résultat d'une insuffisance alimentaire, en particulier chez les personnes végétariennes et végétaliennes, ou d'une absorption inefficace dans le corps.

"En général, plus un individu a de vitamine B12, plus ses marqueurs inflammatoires sont faibles", dit l'étude. Une corrélation inverse suggère donc que la carence en vitamine B12 peut contribuer à l’inflammation chronique, et ainsi favoriser l’apparition de maladies cardiovasculaires ou de troubles neurologiques.

Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs ont examiné les effets de la concentration en vitamine B12 sur les niveaux de deux marqueurs clés de l’inflammation chez l'homme et la souris : l'interleukine IL-6 et la protéine C-réactive.

Manquer de vitamine B12, un nutriment essentiel pour le bon fonctionnement de l'organisme, peut avoir de lourdes conséquences sur la santé. Une nouvelle étude met aujourd'hui en évidence un lien entre la carence en vitamine B12 et l'inflammation chronique, qui est régulièrement associée à toute une série de problèmes comme les maladies cardiovasculaires, le diabète ou encore les troubles neurodégénératifs.

La concentration en vitamine B12 détermine le niveau d’inflammation

Dans le cadre de ces travaux, publiés dans le Journal of the Science of Food and Agriculture, les chercheurs ont utilisé les données des participants à Premimed, un vaste essai clinique mené en Espagne et conçu pour évaluer l'effet du régime méditerranéen sur la prévention des risques cardiovasculaires. Ils ont examiné les effets de la concentration en vitamine B12 sur les niveaux de deux marqueurs clés de l’inflammation chez l'humain et la souris : l'interleukine IL-6 et la protéine C-réactive.

"Notre étude révèle qu'en général, plus un individu a de vitamine B12, plus ses marqueurs inflammatoires sont faibles", explique Marta Kovatcheva, chercheuse en biomédecine et co-autrice de l'étude, dans un communiqué. Une corrélation inverse suggère donc que la carence en vitamine B12 peut contribuer à l’inflammation chronique, et ainsi favoriser l’apparition de maladies cardiovasculaires ou de troubles neurologiques. Un constat qui, selon la chercheuse, "pourrait avoir des implications importantes en matière de prévention et de gestion des maladies".

Une supplémentation en vitamine B12 pour limiter l'inflammation ?

L'équipe espère maintenant explorer le lien entre la vitamine B12 et l'inflammation dans le contexte où les marqueurs inflammatoires sont les plus forts – par exemple chez les personnes souffrant d'infection, d'obésité et du syndrome du côlon irritable. "Nous savons déjà que la carence en vitamine B12 n'est pas bonne pour un individu et que des mesures alimentaires doivent être prises pour la corriger. Il sera intéressant de comprendre si la supplémentation en vitamine B12 peut jouer un rôle dans la gestion de ces maladies", conclut Rosa M. Lamuela-Raventós, professeure en nutrition et co-autrice de l’étude.