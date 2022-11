Carence en vitamine B12 : quelles conséquences pour la santé ?

L'ESSENTIEL La vitamine B12 se trouve principalement dans les aliments d’origine animale : abats, fruits de mer, viandes, poissons, œufs et produits laitiers. La carence en B12 est donc particulièrement fréquente chez les adeptes du régime végétalien.

Selon l’Assurance maladie, les personnes carencées peuvent souffrir d'anémie, de pâleur, d’essoufflement, de fatigue chronique, de palpitations, de maux de tête, de vertiges, de difficultés à se concentrer, à se motiver, etc.

D’après l’Anses, une carence en vitamine B12 peut également impacter le cerveau et la moelle épinière, avec des atteintes neurologiques et des troubles moteurs. Enfin, certains patients souffrent également d’irritabilité, de troubles de la mémoire et de l’humeur.

La vitamine B12 est assez rare dans l'alimentation et ne se trouve principalement que dans les aliments d'origine animale. 4 microgrammes (µg) par jour de vitamine B12 suffisent aux besoins des adultes de plus de 18 ans, selon l’Anses. Mais ils ne sont pas assurés, il y a un risque de carence qui peut affecter négativement la santé globale ainsi que la qualité de vie.

Diane Cress, professeure agrégée de nutrition et de sciences alimentaires à la Wayne State University (Michigan, États-Unis), revient pour The Conversation sur les conséquences que peuvent avoir une carence de vitamine B12 sur la santé.

Carence en vitamine B12 : quels symptômes ?

“L'un des principaux symptômes d'une carence en B12 est la fatigue - un niveau de fatigue ou d'épuisement si profond qu'il affecte les activités de la vie quotidienne”, commence la nutritionniste.

“D'autres symptômes sont neurologiques et peuvent inclure des picotements dans les extrémités, de la confusion, des pertes de mémoire, de la dépression et des difficultés à maintenir l'équilibre. Certains d'entre eux peuvent être permanents si la carence en vitamines n'est pas traitée”, ajoute-t-elle.

Cependant, malgré ces signes, les médecins et autres fournisseurs de soins peuvent avoir des difficultés à diagnostiquer une carence, tant il y a de causes possibles à ces symptômes. Certaines personnes qui ont une alimentation saine peuvent également penser qu’il n’est pas possible pour eux d’avoir une carence en vitamines.

Quelles sont les causes d'une carence en vitamine B12 ?

Pourtant, l’absorption de la vitamine B12 par le corps durant la digestion est un processus très complexe, comme l’explique Diane Cress. Et quand une panne se déclare à un moment dans les différentes étapes de l’absorption, il peut y avoir un risque de carence, même s'il y a suffisamment de vitamine B12 dans notre alimentation. La salive, notamment, est essentielle à l'absorption de la B12 par le corps.

Or, certains médicaments inhibent notre capacité à absorber la vitamine B12, en provoquant une sécheresse de la bouche et une production de salive trop faible. “Ils comprennent les opioïdes, les inhalateurs, les décongestionnants, les antidépresseurs, les médicaments contre l'hypertension et les benzodiazépines, comme le Xanax, utilisés pour traiter l'anxiété”, des médicaments dont la prescription est très répandue, affirme Diane Cress.

Un autre contributeur potentiel à la carence en vitamine B12 est le faible taux d'acide gastrique. Cela peut notamment être causé par la prescription de médicaments anti-ulcéreux qui réduisent les acides gastriques responsables des ulcères. “Les chercheurs ont fermement établi un lien entre l'utilisation de ces médicaments et une carence en vitamine B12”, souligne la nutritionniste.

À la liste des causes communes de carence en B12, on peut également ajouter une fonction pancréatique inadéquate - environ un tiers des patients dont la fonction pancréatique est déficiente développent une carence en vitamine B12 - et la metformine, un médicament utilisé pour traiter le diabète de type 2, qui est depuis longtemps associée à la carence en vitamine B12.

Enfin, la production d'acide gastrique peut également diminuer avec l'âge. Ce qui fait que la population plus âgée est particulièrement confrontée à un risque de carence en vitamine B12.

Traitement : comment soigner une carence en vitamine B12 ?

“Si vous présentez des symptômes potentiels d'une carence en vitamine B12 et que vous présentez également l'un des facteurs de risque ci-dessus, vous devriez consulter un médecin pour vous faire tester. Un bilan de laboratoire approprié et une discussion avec un médecin sont nécessaires pour découvrir ou exclure si des niveaux inadéquats de B12 pourraient être en jeu”, recommande la professeure.

“Le type de traitement et la durée de récupération dépendent de la cause et de la sévérité de la carence en vitamine B12. Le rétablissement complet peut prendre jusqu'à un an, mais il est tout à fait possible avec un traitement approprié”, poursuit-elle.

Le traitement peut être oral, appliqué sous la langue ou administré par le nez, ou il peut nécessiter divers types d'injections. Un supplément de B12 ou un régime multivitaminé équilibrée peut suffire à corriger la carence, mais Diane Cress souligne qu'il est préférable de travailler avec un médecin pour assurer un diagnostic et un traitement appropriés.