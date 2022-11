Carence en vitamine B12 : une femme de 33 ans a du mal à marcher

L'ESSENTIEL Les vitamines sont des substances sans valeur énergétique mais qui sont essentielles pour l’organisme car elles participent à différents processus physiologiques comme la vision, la coagulation du sang, les systèmes musculaire, nerveux, immunitaire, etc.

Selon l’Anses, les manifestations neurologiques diminuent quand une personne carencée prend de la vitamine B12 mais le plus souvent des séquelles persistent.

Il faut 4 microgrammes (µg) par jour de vitamine B12 pour les hommes et les femmes de 18 ans et plus, selon l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses). Ainsi, quand les besoins d’une personne ne sont pas assurés, il y a un risque de carence. C’est ce qui est arrivé à Carly Minsky, une jeune femme de 33 ans.

Des symptômes caractéristiques d’une carence en vitamine B12

Selon l’Assurance maladie, les personnes carencées peuvent souffrir d'anémie, c’est-à-dire une baisse anormale du taux d’hémoglobine dans le sang. Il y a différents symptômes parmi lesquels la pâleur, l’essoufflement, une fatigue chronique, des palpitations, des maux de tête, des vertiges, des difficultés à se concentrer, à se souvenir, à lire, un manque de motivation, d’entrain, des difficultés à mener ses activités habituelles, etc.

Mais, d’après l’Anses, une carence en vitamine B12 peut aussi impacter le cerveau et la moelle épinière, avec des atteintes neurologiques et des troubles moteurs. Enfin, certains patients souffrent également d’irritabilité, de troubles de la mémoire et de l’humeur.

"J'ai commencé à me sentir très fatiguée [...], explique Carly Minsky au Daily Mail. Ce n'était pas seulement de la fatigue, c'était une fatigue extrême". Elle a ressenti ces symptômes un an après avoir commencé un régime végétarien, sans viande ni poisson, mais avec du fromage, des œufs et du lait. “J'ai continué comme ça pendant six ans, sans savoir ce qui n'allait pas, et en 2020, je pouvais à peine marcher tellement j'étais épuisée”, poursuit-elle.

La vitamine B12 dans l’alimentation ou en compléments pour éviter les carences

Inquiète de ses symptômes, la jeune fasse consulte son médecin qui lui prescrit des analyses de sang. Elle découvre alors qu’elle souffre d’une sévère carence en vitamine B12. "Mon médecin généraliste m'a dit que j'étais au bas de l'échelle et que j'avais besoin d'injections immédiates de B12, indique-t-elle. Ce fut un énorme choc. Je n'avais aucune idée que je me rendais si malade".

Dans l’alimentation, la vitamine B12 se trouve principalement dans les abats, les poissons, les œufs, la viande, le lait et autres produits laitiers. Selon l’Anses, “la déficience en vitamine B12 est donc particulièrement fréquente chez les végétaliens”.

Pour qu’elle ne soit plus carencée, Carly Minsky a reçu des injections de vitamines tous les deux jours pendant six semaines. Depuis, elle est restée végétarienne mais doit prendre des compléments alimentaires de vitamine B12.