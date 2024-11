Vêtements d’occasion : comment bien les laver pour éviter les infections ?

L'ESSENTIEL Les vêtements d'occasion peuvent être porteurs de plusieurs germes, bactéries ou parasites.

C'est pourquoi la biologiste Primrose Freestone rappelle qu'il est essentiel de les laver avant de les porter.

Il faut au moins laver les habits à 60 degrés pour éliminer les agents pathogènes ou alors les désinfecter si les tissus supportent pas les hautes températures.

Que cela soit pour des raisons financières, par préoccupation écologique ou par amour du vintage… les vêtements d’occasion ont de plus en plus la côte. Toutefois, la microbiologiste Primrose Freestone de l’université de Leicester met en garde les adeptes de la seconde main dans un article, publié dans The Conversation le 8 novembre 2024.

Il est important de laver correctement les habits achetés dans les friperies, les bourses aux vêtements et sur les plateformes comme Vinted et Leboncoin avant de les porter afin de réduire les risques de contamination.

Les vêtements d’occasion peuvent abriter de nombreux agents pathogènes

"La peau est naturellement recouverte de millions de bactéries, de champignons et de virus, collectivement connus sous le nom de microbiome cutané. Cela signifie que chaque vêtement que nous portons entre en contact étroit avec ces microbes", écrit Primrose Freestone. "Le microbiome cutané de chaque personne est adapté de manière unique. Ce qui est normal et inoffensif pour une personne peut être pathogène pour une autre", ajoute-t-elle.

Et le nombre d’agents pathogènes présents sur les tissus sont plutôt nombreux. Des études ont repéré notamment le Staphylococcus aureus (qui cause des infections de la peau et du sang), des bactéries telles que Salmonella, E. coli, le norovirus et le rotavirus ou encore des champignons qui peuvent provoquer le pied d'athlète et la teigne. En s'appuyant sur de précédentes études, la biologiste précise que les germes pathogènes comme E. coli, Staphylococcus aureus et Streptococcus pyogenes sont susceptibles de rester en vie dans des vêtements en coton ou en fibres mélangées conservés à température ambiante jusqu’à 90 jours. Si le tissu était en polyester, cela pouvait grimper jusqu’à 200 jours.

"Même s'il est difficile de déterminer le risque de contracter une maladie en portant des vêtements d'occasion (aucune étude n'ayant été réalisée à ce jour), les personnes immunodéprimées sont probablement les plus exposées. Si votre système immunitaire est affaibli, vous devez faire très attention avant de porter des vêtements d'occasion", estime l’experte.

Vêtements d’occasion : 5 conseils pour bien les laver

Les microbes ayant besoin d’eau pour se développer, ils ont tendance à s’installer dans des lieux humides comme les aisselles, les pieds et les parties génitales. Pour Primrose Freestone, il est ainsi important de porter une attention particulière aux vêtements en contact avec ces zones du corps.

Autre élément pour convaincre de passer la robe tant attendue à la machine à laver avant de l'enfiler : "une étude sur des vêtements d’occasion contaminés par le parasite de la gale a même révélé que le lavage des vêtements éliminait tous les parasites présents", souligne la spécialiste dans son article.

Pour limiter les contaminations et les infections, elle recommande de :

Laver les vêtements d'occasion avec un détergent à une température d'environ 60°C : cela inactive les agents pathogènes et élimine les saletés ainsi que les germes.

Utiliser un désinfectant pour le linge ne supportant pas les lavages à haute température.

Faire un lavage séparé : ne pas nettoyer les habits de seconde main avec ceux déjà possédés lors du premier lavage permet de limiter les contaminations croisées.

Opter pour un “prélavage” : faites tremper les habits de seconde main dans de l’eau chaude avec un détergent à lessive antibactérien pendant deux à trois heures puis mettez-les dans la machine à laver.

Miser sur la chaleur : pour éliminer les germes restants et les œufs des parasites, tournez-vous un séchage à chaud grâce au sèche-linge ou passer le vêtement au fer à vapeur (autour de 60 °C, si le tissu le permet).

"Bien que de nombreux vendeurs de vêtements d'occasion affirment qu'ils lavent les vêtements avant de les vendre, on ne peut jamais en être sûr. C'est pourquoi il est toujours judicieux de laver tous les vêtements d'occasion que vous achetez. Il est également conseillé de laver tous les vêtements neufs que vous achetez avant de les porter", conclut la biologiste Primrose Freestone.