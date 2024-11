Covid-19 : l'infection augmente le risque d'anomalies lipidiques du sang

L'ESSENTIEL La Covid-19 est liée à une augmentation de 29 % du risque de développer une dyslipidémie, une condition impliquant des niveaux anormaux de lipides dans le sang.

Les personnes âgées et les patients atteints de diabète de type 2 sont plus fortement touchés par ce risque.

Les chercheurs conseillent à tous les adultes de faire régulièrement vérifier leur taux de lipides, même ceux n'ayant pas eu de diagnostic de la Covid-19.

Alors que des millions de personnes ont été touchées par la Covid-19, les chercheurs de l’Albert Einstein College of Medicine ont fait une découverte inquiétante pour la santé cardiovasculaire des anciens malades. Avoir contracté le SARS-CoV-2 augmente le risque de développer une dyslipidémie, trouble qui se caractérise par une concentration trop importante de cholestérol et/ou de triglycérides ou encore par un taux faible de bon cholestérol (HDL).

Les scientifiques ont détaillé cette découverte dans un article publié dans la revue The Journal of Clinical Investigation.

Covid-19 : un risque de dyslipidémie accru de près de 30 %

Pour mieux évaluer l’impact de la Covid-19 sur la santé métabolique, l’équipe a suivi plus de 200.000 personnes vivant à Naples pendant 6 ans. Elle a dans un premier temps déterminé l'incidence de la dyslipidémie dans ce groupe au cours des trois années précédant le début de la pandémie, soit entre 2017 et 2019. Elle a effectué la même recherche durant l’épidémie (2020-2022), en excluant de l'analyse les personnes précédemment diagnostiquées avec ce trouble ou qui avaient déjà pris des médicaments hypolipémiants.

Les résultats ont montré que les personnes ayant survécu à la Covid-19 avaient en moyenne 29 % plus de risque de souffrir de troubles liés à des taux anormaux de graisse dans le sang. Or, les dyslipidémies sont des facteurs importants de maladies cardiovasculaires.

Par ailleurs, la hausse du risque était encore plus importante chez les plus de 65 ans et les patients souffrant de maladies chroniques, en particulier de diabète de type 2.

“Compte tenu de l'ampleur de la pandémie, cette augmentation du risque de dyslipidémie est une cause d'inquiétude dans le monde entier”, souligne Dr Gaetano Santulli, responsable de ces travaux, dans un communiqué.

Cholestérol, triglycéride : attention aux anomalies même pour les “non-covid”

"Sur la base de nos résultats, nous conseillons aux gens de faire surveiller régulièrement leur taux de lipides et de consulter leurs médecins sur les moyens de traiter la dyslipidémie si elle est détectée, en particulier les personnes âgées et les patients diabétiques", conclut le spécialiste. Il ajoute que cette recommandation s'appliquerait à tous les adultes, et pas seulement à ceux qui ont été officiellement diagnostiqués avec la COVID-19, "étant donné que de nombreuses personnes ont été infectées sans s'en rendre compte".

Les chercheurs n’ont pu déterminer précisément l’origine du lien découvert entre le coronavirus et la dyslipidémie. Toutefois, le Dr Santulli avait remarqué dans une étude antérieure que le SARS-CoV-2 perturbe la fonction des cellules endothéliales qui tapissent l'intérieur des vaisseaux sanguins dans tout le corps et jouent un rôle essentiel dans la régulation des lipides sanguins.