Comment adapter les consignes pour qu'un enfant les comprenne mieux ?

L'ESSENTIEL L'important pour qu'un enfant suive une consigne est qu'il la comprenne bien.

Les consignes doivent être positives plutôt que contraignantes.

Il est recommandé d'utiliser le jeu pour faire accepter des consignes à un enfant.

Pour qu’un enfant respecte une consigne, il doit d’abord la comprendre. Adapter ses demandes à son niveau de compréhension est donc essentiel. Chaque consigne peut devenir une opportunité de grandir, dans la bienveillance et le respect de son rythme.

Comprendre le niveau de développement de son enfant

La première étape pour donner des consignes adaptées est de tenir compte de l’âge de votre enfant. Plus il est jeune, plus les consignes doivent être simples et courtes. Par exemple, un enfant de 1 à 2 ans comprendra mieux une instruction directe et accompagnée d’un geste : "Donne-moi le livre" tout en pointant le livre. À partir de 2 ans, il peut suivre des consignes composées de deux actions, comme "Va chercher ton doudou et viens ici". Entre 3 et 5 ans, il devient capable de comprendre des consignes plus complexes avec plusieurs étapes : "Range tes jouets, choisis un livre, puis assieds-toi". Toutefois, même à cet âge, les consignes impliquant des notions de temps peuvent encore être difficiles à saisir. Il est alors important de rester patient(e) et de reformuler si nécessaire.

Utiliser des consignes positives et claires

Une consigne positive explique directement ce qu'il doit faire et l'aide à comprendre ce qui est attendu de lui : "Marche doucement dans la maison", au lieu de "Ne cours pas". Cela lui évite d’avoir à deviner le comportement souhaité et rend la demande plus accessible. Il est aussi essentiel de formuler des demandes claires et spécifiques. Par exemple, plutôt que de dire "Sois sage", il est préférable de dire "Reste assis sur ta chaise pendant que nous mangeons". Pour les plus jeunes, ajouter un geste explicatif peut aider à renforcer la compréhension.

Favoriser la compréhension par le jeu

Jouer à des jeux avec des instructions simples l'aide à développer ses capacités de compréhension tout en s’amusant. Vous pouvez, par exemple, créer un parcours dans le jardin ou le parc, où il doit suivre des consignes comme : "Saute jusqu’à l’arbre, puis rampe sous la table". Profitez aussi des moments du quotidien pour intégrer des consignes, comme lui demander de mettre la table en lui donnant des indications simples : "Mets les assiettes sur la table" ou "Place la fourchette à gauche de l’assiette". Ces activités quotidiennes l'aident à comprendre des instructions de manière concrète et agréable.

