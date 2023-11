L'attachement aux deux parents favorise le bon développement de l'enfant

Dans l’imaginaire collectif, les pères sont considérés comme les soutiens de famille. Quant aux mères, elles sont perçues comme plus impliquées dans les soins quotidiens des enfants et ainsi plus proches d’eux. Mais comment les liens avec les deux parents affectent-ils les résultats socio-émotionnels et cognitifs des tout-petits et des adolescents ? C’est la question que se sont posés Or Dagan, professeur adjoint de psychologie clinique à Long Island University Post (États-Unis), et Carlo Schuengel, professeur d'études cliniques sur l'enfant et la famille à l’université libre d'Amsterdam (Pays-Bas). Pour y répondre, ils ont mené une étude avec 29 autres chercheurs.

Comment la relation avec les parents affecte le développement des enfants

Dans une publication de The Conversation, les scientifiques ont expliqué leur démarche. Dans le détail, ils ont classé les liens d’attachement comme étant forts ou non. "Une relation forte avec un parent reflète l’attente d’un enfant lorsqu’il est alarmé (comme lorsqu’il est blessé émotionnellement ou physiquement), le fait que le parent soit disponible et le soutienne émotionnellement. En revanche, les enfants qui ne sont pas sûrs de la disponibilité de leurs tuteurs en cas de besoin sont susceptibles d’avoir une relation précaire avec eux."

Ensuite, l’équipe a contacté des profils qu’elle pouvait utiliser pour évaluer systématiquement les effets conjoints de l’attachement des enfants à la fois à leur mère et à leur père sur un éventail de résultats développementaux. Les auteurs ont également recruté plus d’une vingtaine de spécialistes des sciences sociales, s'intéressant à ces questions et venant de huit pays différents. Puis, ils ont compilé les données collectées dans le monde entier au cours des 40 dernières années. Ces derniers ont analysé si l’attachement des enfants à leur mère et à leur père était un prédicteur de leur santé mentale et de leurs compétences linguistiques. Pour cela, les chercheurs ont observé leurs comportements lors de brèves séparations avec chaque parent.

Anxiété : une relation solide avec la mère et le père est vitale au bien-être

"Nous avons constaté que les enfants qui entretenaient simultanément des liens d'attachement forts avec leur mère et leur père étaient susceptibles de ressentir moins de symptômes d'anxiété et de dépression et de faire preuve de meilleures compétences linguistiques que les enfants ayant une ou aucune relation forte au sein de leur famille biparentale intacte", ont écrit les professeurs.

D’après l’équipe, les enfants très proches de leurs deux parents savent qu’ils peuvent compter sur eux et leur demander de l’aide lorsqu’ils sont dans des situations difficiles. "Les émotions négatives peuvent être résolues rapidement et ne pas se transformer en dépression. (…) Les enfants peuvent aussi être plus aventureux et explorateurs, leur donnant des expériences à partager et à raconter. Ils pourraient être exposés à un éventail et à une quantité d’expression verbale plus larges, ce qui les aiderait à développer leurs compétences linguistiques", ont expliqué les auteurs.

Face à ces résultats, les scientifiques soulignent que les mères et les pères jouent un rôle tout aussi important dans l’éducation et le développement des enfants. "Il a également été démontré que les enfants s'épanouissent lorsqu'ils développent des relations fortes dans des familles non traditionnelles, telles que celles composées de parents de même sexe. Nous espérons donc que les futures recherches vérifieront si nos résultats s’appliquent pour les familles biparentales non traditionnelles", ont conclu Or Dagan et Carlo Schuengel.