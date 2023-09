Les ados dépressifs sont plus sensibles aux critiques des parents

L'ESSENTIEL Les adolescents dépressifs sont plus sensibles aux critiques de leurs parents que leur pairs en bonne santé mentale. Ils sont également moins réceptifs aux compliments.

Leur cerveau montre une activité spécifique : elle est plus importante dans le cortex cingulaire antérieur subgénual, le pôle temporal ainsi que l'hippocampe et le gyrus parahippocampique.

Pour les chercheurs, les parents ainsi que les professionnels en contact avec des adolescents doivent avoir conscience de ce biais lors de leurs interactions avec les jeunes.

Selon un sondage Ipsos de novembre 2022, 1 adolescent français sur 2 souffre de symptômes d’anxiété ou dépressifs et 1 sur 3 présente une suspicion d’état d’anxiété généralisé. Cette réalité alarmante souligne l'importance de mieux comprendre le fonctionnement des jeunes en souffrance. Une récente étude menée par l'université de Leiden (Pays-Bas) lève en partie le voile.

Adolescents : les critiques les touchent plus lorsqu'ils dépriment

Pour comprendre les réponses émotionnelles et cérébrales des adolescents face à leurs parents, les chercheurs néerlandais ont réuni 20 jeunes souffrant de dépression et 59 en bonne santé. Tandis qu'ils étaient placés dans une IRM, leurs parents leur donnaient des feedbacks positifs (éloge), neutres ou négatifs (critique). Les participants devaient ensuite indiquer leur humeur après avoir entendu ces commentaires.

Les résultats ont révélé que les adolescents dépressifs étaient plus sensibles aux critiques parentales que ceux en bonne santé. Par ailleurs, ils étaient aussi moins réceptifs aux compliments que leurs pairs en bonne santé mentale.

Dépression : le cerveau ne répond pas aux critiques de la même manière

Les analyses de neuroimagerie ont mis en évidence une activité cérébrale spécifique chez les adolescents souffrant de dépression en réponse aux critiques. Ces jeunes présentaient une activité accrue dans le cortex cingulaire antérieur subgénual (connu pour être impliqué dans la régulation des émotions et la perception des menaces ainsi que la dépression) le pôle temporal (qui stocke les connaissances sociales) ainsi que l'hippocampe et le gyrus parahippocampique, zones impliquées dans la mémoire des événements vécus.

Pour les chercheurs, cela suggère que les jeunes déprimés ont tendance à prêter attention aux commentaires négatifs et à les mémoriser plus fortement.

Dépression chez l'ado : les parents doivent être conscients de cette sensibilité accrue

"Les adolescents souffrant de dépression pourraient être particulièrement attentifs aux critiques parentales, comme en témoigne l'augmentation de l'activité du cortex cingulaire antérieur subgénual et de l'hippocampe, et mémoriser davantage ces critiques. Associés à un impact positif moindre des éloges, ces résultats suggèrent que les biais cognitifs liés à la dépression chez les adolescents peuvent affecter la façon dont les commentaires parentaux sont traités et peuvent être intégrés dans leur vision d'eux-mêmes", écrivent les auteurs dans leur article paru dans Psychological Medicine, le 9 août 2023.

Pour les scientifiques, il est essentiel que les parents ainsi que les professionnels de santé ou de l'éducation soient conscients de cette sensibilité accrue aux commentaires négatifs et veillent à fournir un soutien émotionnel adéquat aux jeunes. Des approches éducatives et thérapeutiques pourraient également être utiles pour aider les parents à mieux comprendre et soutenir leur adolescent dépressif.