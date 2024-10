Dépression : la stimulation cérébrale à domicile pour réduire les symptômes

L'ESSENTIEL Des chercheurs ont inventé un appareil qui délivre une stimulation directe au cerveau afin de traiter la dépression à domicile.

Les résultats des essais montrent que la machine est un moyen sûr et efficace de soigner à la maladie.

Le groupe ayant bénéficié de l'appareil a enregistré un taux de rémission de 44,9 %. Il était de 21,8 % au sein du groupe témoin.

La stimulation transcrânienne à courant continu est une technique de neuromodulation non invasive qui a fait ses preuves face à plusieurs problèmes de santé comme les douleurs chroniques, le déclin cognitif, les lésions post-AVC, les troubles addictifs ou psychiques.

Cette technologie pourrait bientôt entrer chez vous. Des chercheurs du King’s College London, d’University of East London et d’University of Texas Health Science Center (Houston) ont mis au point un appareil, basé sur ce type de stimulation cérébrale, qui peut être utilisé à domicile. Leurs tests ont montré qu’il était sûr et efficace pour traiter la dépression à la maison.

Casque de stimulation cérébrale et dépression : un taux de rémission de 44,9 %

"Le casque est conçu de manière à permettre à l'utilisateur de continuer à faire ses tâches quotidiennes", explique Rachel Woodham, première auteure dans un communiqué. L’appareil applique un faible courant continu compris entre 0,5 et 2 milliampères sur le cuir chevelu via des électrodes.

Pour tester son efficacité, les chercheurs ont réuni 174 adultes ayant reçu un diagnostic de dépression au moins modérée. Tous les volontaires ont reçu l’appareil. Si la moitié d’entre eux avaient un modèle délivrant véritablement un courant, les autres avaient une machine qui n’en fournissait pas.

Les participants devaient initialement effectuer cinq séances de 30 minutes par semaine chez eux pendant les trois premières semaines, puis trois séances de 30 minutes hebdomadaires durant les sept semaines suivantes.

L’analyse des données montre que les personnes ayant eu l’appareil qui fonctionnait, présentaient des améliorations significatives de la gravité de leur dépression. De plus, leur réponse clinique et la rémission du trouble étaient jusqu’à trois fois plus élevées avec le casque opérationnel. Par exemple, le taux de rémission était 44,9 % avec la machine active contre 21,8 % pour ceux ayant eu l'inactive.

Stimulation cérébrale à domicile : une option fiable et sûre

Face à leurs résultats parus dans Nature Medicine, les chercheurs concluent que leur appareil de stimulation cérébrale à domicile est sûr et efficace pour les personnes souffrant de dépression.

"Le fardeau de la dépression est surtout ressenti par les 280 millions de personnes dans le monde qui gèrent actuellement leurs symptômes. Alors qu'une combinaison d'antidépresseurs et de thérapie s'avère généralement efficace pour de nombreux patients, les médicaments peuvent avoir des effets secondaires que certains peuvent trouver perturbateurs. Notre étude a démontré que le tDCS est une option potentielle de première ligne qui pourrait aider ceux qui en ont besoin", assure la professeure Cynthia Fu, auteure principale de l'étude.