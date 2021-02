Stimuler le cerveau pour retrouver la mémoire

L'ESSENTIEL La stimulation cérébrale permet de restaurer avec plus de précision une meilleure qualité de souvenirs dans le cerveau.

Cette méthode pourrait améliorer la mémoire chez les personnes souffrant de troubles de la mémoire dus à des lésions cérébrales ou à des troubles neurologiques.

Serons-nous bientôt capables de retrouver la mémoire perdue ? Des chercheurs américains de la Northwestern Medicine sont parvenus à améliorer la mémoire d'événements complexes et réalistes en appliquant une stimulation magnétique transcrânienne (SMT) au réseau cérébral responsable de la mémoire. Dans des travaux publiés le 4 février dans la revue Current Biology, les scientifiques montrent qu’il est possible de mesurer et de manipuler des types réalistes de mémoire. “Au quotidien, nous devons nous souvenir d'événements complexes qui impliquent de nombreux éléments, tels que des lieux, des personnes et des objets différents, a poursuivi l'auteure principale Melissa Hebscher. Nous avons pu montrer que la mémoire d'événements complexes et réalistes peut être améliorée de manière sûre et non invasive grâce à la stimulation cérébrale.”

Le souvenir, un voyage mental dans le temps

Les scientifiques ont mené leur étude sur de jeunes adultes en bonne santé dans un laboratoire contrôlé. Ils ont utilisé une SMT dans le but de modifier l'activité cérébrale et la mémoire pour des événements réalistes. Pour tester leur efficacité, ils ont demandé aux participants d’effectuer une tâche de mémoire tout en ayant leur cerveau scanné grâce à une imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf). Au lieu de montrer aux participants des photos ou des listes de mots, les volontaires ont regardé des vidéos d'activités quotidiennes telles que quelqu'un pliant le linge ou sortant les ordures. “Notre étude a utilisé des clips vidéo qui reproduisent plus fidèlement le fonctionnement de la mémoire au quotidien”, a justifié Melissa Hebscher. Après avoir visionné la vidéo, les participants ont répondu à des questions précises sur le contenu de ces vidéos.

Les résultats ont révélé que la stimulation cérébrale permet de restaurer une meilleure qualité de souvenirs dans le cerveau. Après la stimulation, l'activité cérébrale d'une personne en regardant une vidéo a davantage ressemblé à son activité cérébrale lorsqu'elle se souvenait de cette même vidéo. “C'est pourquoi se souvenir peut parfois ressembler à un voyage mental dans le temps, a précisé la chercheuse. Nos résultats montrent que la stimulation améliore ce voyage mental dans le temps dans le cerveau et améliore la précision de la mémoire. Ces résultats ont des implications pour le développement de moyens sûrs et efficaces pour améliorer la mémoire du monde réel.” Cette méthode pourrait également être utilisée pour améliorer la mémoire chez les personnes souffrant de troubles de la mémoire dus à des lésions cérébrales ou à des troubles neurologiques.

Une technologie d’imagerie cérébrale nouvelle génération

Les auteurs de l'étude ont utilisé une technique d'imagerie cérébrale appelée analyse de modèle multi-voxel pour comparer les modèles d'activité cérébrale lorsque les sujets ont regardé une vidéo et pour mesurer l'activité cérébrale lorsque les sujets se sont souvenus de cette même vidéo. Les scientifiques ont mesuré l'effet de la stimulation en comparant la mémoire et l'activité cérébrale après la stimulation du réseau de la mémoire aux mesures après la stimulation d'une autre région cérébrale n'appartenant pas au réseau de la mémoire. “Des études de suivi permettront de rassembler des mesures plus fiables du réseau cérébral responsable de la mémoire chez les sujets sains ainsi que chez les patients souffrant de troubles de la mémoire, poursuit Melissa Hebscher. Avoir une mesure plus fiable de ce réseau nous aidera à identifier plus facilement la réintégration dans le cerveau et peut aider à améliorer l'efficacité de la stimulation pour améliorer la mémoire.”