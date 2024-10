Crise cardiaque, AVC : la Covid-19 double les risques à long terme

L'ESSENTIEL Des antécédents de Covid-19 peuvent doubler le risque de crise cardiaque, d'AVC ou de décès, selon une étude américaine.

Le risque est encore plus élevé chez les personnes des groupes sanguins A, B et AB.

Pour les chercheurs, leurs résultats montrent que le risque à long terme associé à la Covid-19 "continue de représenter un fardeau important pour la santé publique".

Si quelques jours au lit suffisent dans la majorité des cas à se remettre de la Covid-19, l’infection n’est pas inoffensive pour notre organisme. Une nouvelle étude montre que les personnes ayant été contaminées par le coronavirus étaient deux fois plus susceptibles d’avoir une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral (AVC). Par ailleurs, l’équipe de recherche, composée de scientifiques de la Cleveland Clinic et de l'université de Californie du Sud, a découvert que ce risque variait beaucoup en fonction du groupe sanguin.

Leurs travaux ont été publiés dans la revue Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology, le 9 octobre 2024.

Covid-19 : le risque d’événements cardiaques varie selon le groupe sanguin

Les chercheurs ont repris et analysé les données de l'UK Biobank provenant de 10.005 patients ayant eu la covid-19 et de 217.730 personnes qui n'ont pas été infectées par le virus entre février et décembre 2020. Ils ont alors remarqué qu’avoir été contaminé par le SARS-CoV-2 ou ses variants doublait le risque de subir un événement cardiaque majeur, comme une crise cardiaque, un accident vasculaire cérébral ou même un décès. Cette menace persistait jusqu’à trois ans après le diagnostic.

"Le risque était significativement plus élevé pour les patients hospitalisés pour la Covid-19 et plus déterminant qu’un antécédent de maladie cardiaque", précisent les auteurs dans un communiqué.

Et ce n’est pas tout. Des analyses génétiques leur ont permis de démontrer que les personnes ayant un groupe sanguin autre que O (c’est-à-dire A, B ou AB) étaient deux fois plus susceptibles d’avoir des complications cardiovasculaires après l’infection au coronavirus.

"Ces résultats révèlent que même s'il s'agit d'une infection des voies respiratoires supérieures, la Covid-19 a diverses implications pour la santé et soulignent que nous devons tenir compte des antécédents d'infection antérieure par la Covid-19 lors de la formulation de plans et d'objectifs de prévention des maladies cardiovasculaires, explique le Dr Stanley Hazen, co-auteur de l’étude. L’association découverte par nos recherches indique une interaction potentielle entre le virus et la partie de notre code génétique qui détermine le groupe sanguin et signale la nécessité de mener des recherches plus approfondies."

Covid-19 et complications cardiovasculaires : il ne s’agit pas d’un effet mineur

Le lien entre la Covid-19 et la hausse des risques cardiovasculaires à long terme, surtout pour les patients de groupes sanguins A, B et AB, n’est pas une découverte anodine.

"Dans le monde, plus d’un milliard de personnes ont déjà été atteintes de la Covid-19. Les résultats rapportés ne sont pas un effet mineur sur un petit sous-groupe", note le Dr Hazen. Son co-auteur, Dr Allayee, précise de son côté : "Compte tenu de nos observations collectives et du fait que 60 % de la population mondiale possède ces groupes sanguins non-O, notre étude soulève d'importantes questions quant à savoir si des efforts plus agressifs de réduction du risque cardiovasculaire devraient être envisagés, éventuellement en tenant compte de la constitution génétique de chaque individu."

Les deux spécialistes ajoutent que des recherches supplémentaires sont nécessaires pour mieux comprendre le lien entre le groupe sanguin et les complications cardiovasculaires chez les patients covid.