Téléphones : les réseaux sociaux et les jeux majorent le stress parental

L'ESSENTIEL Le stress est une réaction physiologique normale qui survient en cas de pression ou d’agression de notre environnement.

A terme, le stress chronique favorise l’apparition de nombreuses maladies et en aggravent l’évolution : hypertension, infarctus, dépression, etc.

D'après une nouvelle enquête, les parents qui sont très souvent sur leur téléphone sont plus stressés que la moyenne.

Même si elle donne plutôt l'impression de se détendre, l'utilisation du téléphone par les parents a été liée dans une nouvelle recherche à la perturbation du temps familial et à l'augmentation du stress.

Cette étude a porté sur 183 couples hétérosexuels ayant des enfants de moins de cinq ans, soit un total de 355 parents (179 mères et 176 pères). L'âge moyen des parents était d'environ 32 ans et leurs enfants avaient en moyenne 3 ans.

Les mères et les pères inclus dans l’étude ont d’abord répondu à une enquête sur leur utilisation du téléphone portable (sms, appel, réseaux sociaux et jeux). Il leur a été aussi demandé comment ils percevaient l’impact de cette habitude sur leur vie de famille et sur leur niveau de stress.

La potentielle anxiété parentale a ensuite été évaluée plus précisément à l'aide du Parenting Stress Index-Short Form (PSI-SF).

Téléphone et stress parental : les mères sont plus sur les réseaux sociaux

Après analyses, les chercheurs ont constaté que les mères étaient plus susceptibles d’être sur les réseaux sociaux que les pères : 61 % des femmes membres de la cohorte ont déclaré les utiliser pendant plus de 31 minutes par jour contre 38 % des pères. À l'inverse, les pères ont fait état d’une importante consommation des jeux accessibles via leur téléphone, 23 % d'entre eux s'y adonnant plus de 31 minutes par jour contre 16 % des femmes interrogées.

Par ailleurs, le stress parental a été associé à une plus grande utilisation des réseaux sociaux et des jeux mobiles, ainsi qu'à une plus grande perception de la technoférence*. Ces associations étaient plus fortes pour les jeux sur mobile que pour l'utilisation des réseaux sociaux.

La recherche, intitulée "Parent social media use and gaming on mobile phones, technoference in family time, and parenting stress", a été rédigée par Brandon T. McDaniel, Alison K. Ventura et Michelle Drouin.

Stress parental : quels peuvent être les symptômes ?

Le stress est une réaction physiologique normale qui survient en cas de pression ou d’agression de notre environnement. "Chacun d’entre nous est exposé au stress, mais nous ne réagissons pas tous de la même manière", explique la Fédération Française de Cardiologie.



A terme, le stress chronique favorise l’apparition de nombreuses maladies et en aggravent l’évolution : hypertension, infarctus, dépression, etc.

Les symptômes physiques du stress se résument surtout à des tensions musculaires, des problèmes digestifs et intestinaux, des troubles du sommeil, des manques d’appétit, des migraines, des vertiges ou de la fatigue.



*La technoférence se caractérise par les interruptions de contact et de regard entre les individus du fait de l'intérêt tourné vers les outils technologiques (ici les téléphones).