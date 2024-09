Sites de rencontres : «Un piège dangereux pour les personnes borderline»

L'ESSENTIEL Selon le psychothérapeute Pierre Nantas, les personnes souffrant du trouble de la personnalité borderline peuvent se mettre en danger sur les sites de rencontre.

Le trouble de la personnalité borderline se caractérise par une hyperémotivité et une hypersensibilité.

En France, on estime que 2,5 % de la population active présentent des caractéristiques du trouble de la personnalité borderline.

Parce qu’elles sont psychologiquement vulnérables, les personnes souffrant du trouble de la personnalité borderline sont particulièrement inadaptées aux nombreux sites de rencontres aujourd’hui disponibles sur Internet. Fort de son expérience, le psychothérapeute Pierre Nantas fait le point sur ce phénomène.

Sites de rencontre : quels dangers pour la santé des personnes borderlines ?

"Les personnes borderline, qui luttent souvent contre une mauvaise image de soi et une peur panique de l'abandon, deviennent sur les sites de rencontre des cibles idéales pour les narcissiques et autres séducteurs manipulateurs", explique d’abord le spécialiste du trouble borderline.



"Sur les plateformes où les choix se basent principalement sur l'apparence, ces patients qui privilégient l’authenticité et la profondeur des sentiments risquent une véritable perte de l’estime de soi ainsi que la réactivation ou le renforcement du syndrome d’abandon et du sentiment de rejet", indique-t-il également.



"L'érotisation rapide des échanges sur les sites de rencontre en ligne avec notamment des demandes de « nudes » (photos dénudées) peuvent aussi générer une forme d’addiction coupable et exacerber un trouble de la sexualité sous-jacent chez les personnes borderline", ajoute-t-il.



"Par ailleurs, les crises de jalousie, les tentatives de suicide et tous les autres types de comportements extrêmes deviennent fréquents chez ces malades lorsque la réalité des relations éphémères ne répond pas aux besoins profonds des borderline", développe-t-il. "Enfin, l'illusion de perfection souvent véhiculée par les profils en ligne crée des attentes irréalistes et des désillusions amoureuses, exacerbant leur carence affective", complète-t-il.

Trouble de la personnalité borderline : comment trouver l'amour ?

Pour finir, le psychothérapeute livre quelques conseils aux personnes borderline désireuses de trouver l’amour. "Les personnes présentant des traits borderline devraient éviter les sites de rencontre qui fonctionnent comme un catalogue, c’est-à-dire où l'on passe en revue les profils pour "liker" ou "zapper" de manière impulsive selon des critères souvent superficiels et sans réelle réflexion", estime-t-il.



"Pour éviter de tomber dans les pièges tendus par un pervers narcissique ou de vouloir sauver un passif-agressif, il est essentiel pour les patients de garder le contrôle de la rencontre", recommande également Pierre Nantas. "Plutôt que de fréquenter des sites de rencontres, rejoindre une troupe de théâtre amateur, un club de danse, une association ou une chorale donnera à l’individu borderline l'opportunité de prendre le temps de découvrir la personne avant de considérer un engagement", conclut-il.

Qu'est-ce que le trouble de la personnalité borderline ?

"Le trouble de la personnalité borderline se caractérise par une hyperémotivité et une hypersensibilité", indique le CHU de Toulouse.



Pour poser le diagnostic, il faut notamment que 5 des 9 critères ci-dessous soient présents :

- une humeur très instable et très réactive à ce qu’il se passe autour de vous.

- Des moments de grande colère ou une difficulté à contrôler votre colère.

- Une répétition d’idées suicidaires, de comportements suicidaires ou d’automutilations.

- Une impulsivité dans des comportements qui peuvent être risqués voire dangereux pour vous (comme consommer des drogues, vous alcooliser massivement ou vous mettre en danger sur le plan sexuel par exemple).

- Un sentiment chronique de vide et d’ennui.

- Une peur d’être abandonné(e) par votre entourage et une grande sensibilité à la perception d’une séparation ou d’un rejet.

- Des relations instables avec une alternance entre l’idéalisation et la dévalorisation des personnes.

- Une image de vous qui change souvent.

- Des épisodes limités dans le temps d’idées de persécution ou de symptômes dissociatifs.