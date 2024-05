Applications de rencontres : certains enfants les utilisent à l’âge de 11 ans

L'ESSENTIEL Les garçons préadolescents et les jeunes s’identifiant comme appartenant à la communauté LGBTQIA étaient plus susceptibles de faire des rencontres en ligne.

Les applications de rencontres peuvent aider les jeunes lesbiennes, gays et bisexuels à éviter la stigmatisation et à trouver plus facilement un partenaire.

Afin d’atténuer les risques liés aux rencontres en ligne, "les parents doivent définir des règles dans le cadre d'un plan familial d'utilisation des médias."

Bien que la plupart des applications de rencontres imposent un âge minimum de 18 ans, des chercheurs de l'Université de Californie à San Francisco (États-Unis) ont récemment révélé que des préadolescents les utilisent. Pour parvenir à cette conclusion, ils ont réalisé une étude parue dans la revue BMC Research Notes.

Les garçons sont plus enclins à faire des rencontres en ligne que les filles

Dans le cadre de leurs travaux, ils ont examiné la prévalence, les associations entre les facteurs sociodémographiques (par exemple, l'âge, le sexe, l'ethnicité, le revenu du ménage, l'éducation des parents) et les comportements liés aux rencontres en ligne. Pour cela, l’équipe a analysé les données de 10.157 adolescents, pour la plupart âgés de 11 à 12 ans, qui ont participé à une cohorte sur le développement cognitif du cerveau des adolescents. Les informations ont été collectées entre 2018 et 2020. Les jeunes volontaires ont répondu à des questions sur l'utilisation d'applications de rencontres en ligne et sur leur orientation sexuelle.

Les résultats ont montré que 38 jeunes ont déclaré avoir déjà utilisé une application de rencontres. Les garçons préadolescents étaient près de trois fois plus susceptibles de faire des rencontres en ligne que les filles. "De précédentes recherches ont montré que la moitié des garçons ont déclaré que les réseaux sociaux et les applications leur permettaient de se sentir plus proches émotionnellement de leur partenaire, contre 37 % des filles", a indiqué Kyle T. Ganson, co-auteur de l’étude.

Les applications de rencontres permettent "d'identifier facilement d'autres utilisateurs LGBTQIA+"

Selon les scientifiques, l'identification à une minorité sexuelle et de genre (par exemple, lesbienne, gay ou bisexuelle) était associée à de plus grandes chances de faire des rencontres en ligne. "Les adolescents lesbiens, gays ou bisexuels, y compris les préadolescents, peuvent avoir peu d'options de partenaires romantiques dans leurs écoles, où ils peuvent également être confrontés à la discrimination, à l'intimidation et à la stigmatisation en raison de leur orientation sexuelle. Les applications de rencontres peuvent permettre aux adolescents d'identifier facilement d'autres utilisateurs LGBTQIA+ à côté de chez eux, alors qu'il peut être plus difficile de déterminer l'orientation sexuelle d'un partenaire potentiel dans la vie réelle", a expliqué Jason Nagata, qui a dirigé les travaux.

Bien que les applications de rencontres puissent présenter des avantages, les auteurs estiment que les parents et les programmes d'éducation sexuelle devraient fournir des conseils pour atténuer les risques liés aux rencontres en ligne, tels que la cyberintimidation, la manipulation, l'exploitation, les violations de la vie privée et l'échange de contenus inappropriés. "Les parents doivent parler à leurs enfants de l'utilisation des médias, y compris des rencontres en ligne, et définir des règles dans le cadre d'un plan familial d'utilisation des médias."