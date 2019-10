Au cours des dernières années, les hommes sont passés d’une certaine négligence de leur esthétique corporelle à une conscience extrême de leur santé, de leur apparence physique et de leur toilette. Et alors que les relations homosexuelles ont cessé d'être un tabou, il persiste un code non-dit selon lequel les hommes homosexuels devraient ressembler à des Appolons ! Une étude qui confirme cette obsession de la forme, soulignée par une application de rencontre populaire. Selon une étude de l'Université de Waterloo, les hommes gays utilisant des applications de rencontres se retrouvent stigmatisés pour leur poids. L'application en question est Grindr et l'étude a pris en compte 13 participants de la région du Grand Toronto et des municipalités environnantes.

Renforcer les stéréotypes négatifs

Selon Eric Filice, auteur principal de l'étude et doctorant en santé publique, les applications de rencontres ont transformé la manière dont les gens se connectent les uns aux autres mais peuvent avoir contribué à renforcer les stéréotypes négatifs : sur Grindr, qui est relativement plus anonyme que d’autres applications de rencontres, le parti pris contre les personnes en surpoids se perpétue simplement en ne reconnaissant pas le type de corps. Donc, vous avez mince, musclé, trapu, tonique, moyenne et large, mais pas en surpoids. Cela en dit long.

«Cela n'aide pas, parce que Grindr existe pour connecter les utilisateurs pour des rencontres amoureuses ou sexuelles, l'apparence physique porte une plus grande importance culturelle», a déclaré Eric Filice. D'ailleurs, certains utilisateurs ont mis au point un moyen de contrer les effets néfastes de l'application sur l'image corporelle en mettant l’accent sur l’estime de soi, le soutien social et les situations évitées qui renforçaient l’insécurité.

Un biais "anti-gros"

Une étude sur les expériences et les attentes dans la communauté gay a révélé que plus du tiers des répondants avouaient avoir un biais "anti-gros", dont la forme la plus courante était le rejet de partenaires potentiels en raison de problèmes de poids. L'étude a également révélé une plus grande probabilité que les hommes gay qui ont de l'embonpoint fassent l'objet d'un rejet catégorique, d'un comportement grossier et d'intimidation s'ils s'adressaient à un partenaire largement perçu comme étant attrayant. Il a été publié par l'American Psychological Association. En 2013, le journaliste Lous Peitzman écrivait dans un article: «Je n'ai jamais été victime d'intimidation parce que j'étais gay, mais j'ai été moqué dans ma vie quotidienne parce que j'étais gros». Cela résume le dilemme auquel les homosexuels sont confrontés.