Les femmes dépressives utilisent moins régulièrement les contraceptifs

L'ESSENTIEL La dépression se définit par un état de tristesse ou d’apathie.

En France, les femmes sont deux fois plus touchées que les hommes par cette maladie psychiatrique.

D'après une nouvelle étude, les femmes dépressives ont tendance à avoir moins régulièrement recours à la contraception.

Les femmes dépressives sont moins constantes dans l'utilisation des contraceptifs (pilules et préservatifs), d’après une nouvelle enquête.

Les données utilisées dans cette étude proviennent de trois groupes d’Allemands ayant des âges différents : ceux nés entre 1991 et 1993, ceux nés entre 1981 et 1983 ainsi que ceux nés entre 1971 et 1973.

Dans ces entités, les auteurs ont sélectionné les personnes qui n'avaient pas d'enfant et qui ont déclaré ne pas avoir essayé de concevoir au cours des 12 mois précédents leur recrutement. Par ailleurs, tous les participants inclus dans la cohorte avaient été sexuellement actifs au cours des trois mois avant le début de l’expérience.

Après avoir fait le tri entre tous les profils, les scientifiques ont finalement sélectionné pour leur expérience un groupe de 95 personnes souffrant de dépression en plus de tous les critères que nous venons d’évoquer. Ils les ont ensuite comparés à un groupe de 95 personnes ayant des caractéristiques similaires mais pas dépressives.

Les femmes dépressives pensent qu'elles auront moins d'enfants

Les résultats ont alors montré que les femmes souffrant de dépression étaient moins régulières dans l’utilisation des contraceptifs que les participantes non dépressives. Elles pensaient également qu'elles auraient moins d'enfants au cours de leur vie.

Ces associations n’ont pas été retrouvées chez les hommes.

"Cette étude a abordé un point très important en examinant la relation entre les symptômes dépressifs et la cohérence du comportement contraceptif. Le lien entre ces deux facteurs a été démontré à de nombreuses reprises et a pu être reproduit dans un échantillon allemand", résument les auteurs de l’étude. "La présente étude jette donc des bases importantes pour la poursuite des recherches sur des échantillons transnationaux", concluent-ils.

L'article intitulé "Depression, Contraception, and Ambivalence Concerning Fertility" a été rédigé par Sina Kremer, Alexander L. Gerlach et Doris Erbe. Il a été publié dans la revue Archives of Sexual Behavior.

En France, les femmes souffrent deux fois plus de dépression que les hommes

Selon la dernière étude de Santé publique France sur le sujet, 13 % des femmes françaises souffrent d’un ou plusieurs épisodes dépressifs au cours de leur vie contre seulement 6,4 % d'hommes.

"La première des raisons de ce phénomène est la pression sociétale qui pèse sur les femmes. Elles doivent être parfaites à la maison, au travail, tout en restant toujours jeunes et belles. Cette pression sur le physique n'existe pas pour les hommes. Il en est de même pour l'injonction à la maternité", indique dans le Figaro la psychiatre Céline Tran.

Quels sont les symptômes de la dépression ?

Selon les critères du DMS5 (5e édition du manuel de diagnostic et de statistiques des troubles mentaux), la dépression se définit par un état de tristesse ou d’apathie.

"La dépression peut notamment entraîner : un trouble de l’appétit ; des troubles du sommeil ; une difficulté à s’adapter aux situations nouvelles ou inhabituelles ; une hyperactivité ou un ralentissement moteur ; une fatigue sévère ; un sentiment de culpabilité ou de dévalorisation ; des idées suicidaires", indique l'institut du cerveau.