Contraceptifs remboursés : les femmes précaires en utilisent moins

L'ESSENTIEL Seulement 36 % des femmes aux revenus modestes utilisent un contraceptif remboursé, contre 46 % des patientes ayant des revenus moyens ou élevés.

À l’âge de 20 à 24 ans, les personnes ayant de faibles revenus utilisent moins de contraceptifs oraux et ont plus recours aux implants.

Ces disparités d’utilisation de contraceptifs remboursés sont causées par la difficulté à obtenir un rendez-vous et à maintenir administrativement la couverture maladie.

Stérilet, implant, pilule, diaphragme… Pour les jeunes femmes de moins de 26 ans, ces contraceptifs sont délivrés en pharmacie sur prescription médicale et sans avance de frais. En ce qui concerne les patientes âgées de plus de 26 ans, ces moyens de contraception sont pris en charge à 65 % par l'Assurance Maladie dans les conditions habituelles. Deux marques de préservatifs sont aussi remboursées à 100 % sans prescription médicale pour les moins de 26 ans, ou à 60 % sur ordonnance pour les plus de 26 ans.

11 % des participantes âgées de 15 à 49 ans avaient de faibles revenus

"Même avec une couverture totale des soins de santé pour les femmes à faible revenu en France, des inégalités persistent dans l’utilisation des contraceptifs remboursés", selon l’Institut national d'études démographiques (Ined) et l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm). Dans une récente étude, ils ont révélé que les contraceptifs remboursés sont moins accessibles pour les femmes aux revenus modestes. Pour parvenir à cette conclusion, les deux instituts ont examiné les données de 14,8 millions de femmes âgées de 15 à 49 ans vivant en France en 2019. Parmi elles, 11 % vivaient sous le seuil de pauvreté monétaire. Ensuite, l’équipe a analysé l’utilisation des contraceptifs remboursés chez les participantes, incluant les contraceptifs oraux, les dispositifs intra-utérins en cuivre (DIU en cuivre), le système intra-utérin au lévonorgestrel (LNG-IUS) et les implants.

Seulement 36 % des femmes précaires ont recours aux contraceptifs remboursés

Malgré le remboursement, seulement 36 % des femmes précaires utilisent un contraceptif remboursé, contre 46 % des femmes ayant des revenus moyens ou élevés. "Cela à tous les âges de la vie reproductive". Selon les résultats, les femmes aux revenus modestes, âgées de 20 à 24 ans, utilisent moins de contraceptifs oraux (23 % contre 38 %) et ont davantage recours aux implants que celles ayant des revenus moyens ou élevés (8 % contre 4 %). À l’âge de 45 à 49 ans, celles ayant de faibles revenus se tournaient moins vers le stérilet hormonal (6 % contre 14 %).

Des difficultés d’accès aux prescripteurs de contraceptifs en cause

D’après l’équipe, le coût financier n’est ainsi pas le seul obstacle à l’accès à la contraception pour les femmes précaires. Elle estime que d’autres barrières non financières peuvent être à l’origine de ces des disparités d’utilisation, telles que la difficulté à obtenir un rendez-vous et à maintenir administrativement la couverture maladie. Cela conduit les patientes à choisir des contraceptifs non-remboursés pour ne pas avoir à consulter un médecin ou une sage-femme pour bénéficier d’un contraceptif. "Une compréhension approfondie des obstacles entravant l’utilisation des contraceptifs revêt une importance cruciale pour permettre aux femmes de faire des choix éclairés concernant l’espacement et le timing de leurs grossesses", ont conclu l’Ined et l’Inserm.