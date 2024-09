Détecter un diabète de type 2 rien qu’au ton de la voix ?

L'ESSENTIEL "A mesure que le taux de glucose dans le sang augmente, la fréquence fondamentale de la voix d'une personne augmente aussi." Autrement dit, la hauteur vocale, définie par la modulation plus ou moins aiguë ou grave de la voix, devient légèrement plus élevée.

Le changement est subtil : environ une hausse de 0,02 Hertz de la hauteur pour chaque augmentation de 1 mg/dL de la glycémie. "C'est un changement trop petit pour que l'oreille humaine le remarque, mais potentiellement détectable par une analyse audio sensible."

Cette recherche pourrait ouvrir la voie à de nouvelles méthodes non invasives de surveillance du diabète de type 2. Les patients seraient en mesure de vérifier leur glycémie simplement en parlant dans un smartphone, sans avoir besoin d’être piqué au doigt ou porter des capteurs.

Les médecins pourraient-ils bientôt diagnostiquer un diabète de type 2 en ayant simplement une discussion avec leur patient ? Ce n’est pas impossible, selon une nouvelle étude publiée dans la revue Scientific Reports, qui suggère un potentiel lien entre le taux de glycémie, en excès chez les personnes diabétiques, et le ton de la voix.

La hauteur de la voix augmente en même temps que la glycémie

Dans le cadre de leurs travaux, les chercheurs ont équipé 505 personnes – souffrant de prédiabète, de diabète de type 2 ou sans diabète – de capteurs mesurant en continu leur glycémie, le taux de glucose dans leur sang. En parallèle, ils leur ont demandé d’enregistrer des vocaux jusqu’à six fois par jour pendant deux semaines à l'aide d'une application pour smartphone. L’objectif était de comparer et faire correspondre les niveaux de glucose avec les enregistrements audio pris presque en même temps.

L’expérience a révélé qu’"à mesure que le taux de glucose dans le sang augmente, la fréquence fondamentale de la voix d'une personne augmente aussi", peut-on lire dans un communiqué. Autrement dit, la hauteur vocale, définie par la modulation plus ou moins aiguë ou grave de la voix, devient légèrement plus élevée. La relation est "petite mais significative" entre les taux de glucose dans le sang et la hauteur de la voix chez les participants, et ce dans tous les groupes, diabétiques ou non.

Une méthode non invasive pour surveiller la glycémie

Le changement est subtil : environ une hausse de 0,02 Hertz de la hauteur pour chaque augmentation de 1 mg/dL de la glycémie (milligramme de sucre par décilitre de sang). Par exemple, si votre glycémie est passée d'un niveau de jeûne normal de 80 mg/dL à 180 mg/dL après un repas, votre hauteur de voix pourrait augmenter d'environ 2 Hz. Cela pourrait, selon l’étude, être lié à la façon dont le glucose affecte les cordes vocales. Une glycémie plus élevée peut potentiellement provoquer des changements dans la tension ou l'hydratation des cordes vocales, entraînant une augmentation de la hauteur.

"C'est un changement trop petit pour que l'oreille humaine le remarque, mais potentiellement détectable par une analyse audio sensible", affirment les chercheurs. Ils précisent qu’en utilisant l’intelligence artificielle, il ne faut que 6 à 10 secondes d’audio pour diagnostiquer avec précision les problèmes de glycémie. Cette recherche pourrait ouvrir la voie à de nouvelles méthodes non invasives de surveillance du diabète de type 2. Les patients seraient en mesure de vérifier leur glycémie simplement en parlant dans un smartphone, sans avoir besoin d’être piqué au doigt ou porter des capteurs.