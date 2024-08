Enceinte après la ligature des trompes ? Ce serait plus fréquent qu’on ne le pense

L'ESSENTIEL Une nouvelle étude montre que 3 à 5 % des femmes aux États-Unis ayant eu recours à une ligature des trompes ont déclaré une grossesse non désirée.

Dix ans après l’opération, "le pourcentage estimé ayant eu une grossesse était de 8,4 %."

Ce taux d'échec a conduit les auteurs à suggérer que les patientes qui souhaitent vraiment éviter une future grossesse devraient plutôt utiliser un implant contraceptif ou un stérilet.

Pratiquée sous anesthésie générale, la ligature des trompes est une intervention chirurgicale qui consiste à sectionner les trompes de Fallope pour empêcher les spermatozoïdes de remonter dans le vagin et le col de l’utérus pour aller féconder l’ovule. Ainsi, cette stérilisation tubaire permet d’éviter de tomber enceinte. D’après des scientifiques de l’université de Californie à San Francisco, elle est la méthode de contraception la plus couramment utilisée aux États-Unis. Cependant, dans une nouvelle étude, l’équipe signale que la ligature des trompes échoue suffisamment souvent.

3 à 5 % des femmes ayant subi une ligature des trompes sont tombées enceintes

Afin de parvenir à cette conclusion, elle a examiné les taux d'échec après une stérilisation tubaire à visée contraceptive aux États-Unis. Pour cela, elle a estimé les taux de grossesse après cette opération à l'aide de données provenant de quatre séries indépendantes de l'enquête nationale sur la croissance familiale de 2002 à 2015, qui porte sur plus de 31.000 femmes âgées de 15 à 44 ans. Au total, 4.184 patientes ont déclaré s’être fait ligaturer les trompes. Au cours de la première année suivant l'opération des trompes, les auteurs ont estimé que 2,9 % à 5,2 % des femmes ayant été opérées entre 2013 et 2015 sont tombées enceintes. "À 120 mois après la stérilisation tubaire, le pourcentage estimé ayant eu une grossesse était de 8,4 %", peut-on lire dans les résultats parus dans la revue NEJM Evidence. Le risque de grossesse était le plus élevé chez les femmes qui étaient plus jeunes au moment de leur stérilisation tubaire.

Contraception : l’implant et le stérilet plus efficaces que la ligature des trompes

"Cette étude montre que la chirurgie tubaire ne peut pas être considérée comme le meilleur moyen de prévenir une grossesse", a déclaré Eleanor Bimla Schwarz, auteure principale des recherches. Les chercheurs indiquent que d'autres formes de contraception sont généralement plus efficaces. "Les personnes utilisant un implant contraceptif au bras ou un stérilet ont moins de chances de tomber enceintes que celles qui ont les trompes ligaturées."