Etre de mauvaise humeur quand on a faim : c'est normal !

L'ESSENTIEL De nombreuses personnes deviennent irritables lorsqu'elles ont faim.

Ce phénomène est lié au manque de glucose qui génère des réactions hormonales.

Parmi les coupe-faim les plus efficaces en cas de fringale, la pomme et la banane sont recommandées.

Comment comprendre la relation entre la faim et la mauvaise humeur qui se rencontre chez de nombreuses personnes ? Lorsque notre corps ressent la faim, il réagit en libérant des hormones telles que la ghréline, l'adrénaline et le cortisol. Ces substances chimiques jouent un rôle important dans la régulation de notre humeur, provoquant irritabilité, stress et difficulté de concentration. Cette réaction physiologique est bien connue des chercheurs et des nutritionnistes.

Les explications scientifiques sur la mauvaise humeur et la faim

Selon les travaux de Liliya Kazantseva de l'Institut de recherche biomédicale de Malaga, la mauvaise humeur associée à la faim serait principalement due au besoin de sucre. Lorsque notre corps manque de cet élément essentiel, il déclenche la libération de diverses hormones, notamment la ghréline, l'adrénaline et le cortisol. Ces hormones altèrent les niveaux de dopamine et de sérotonine, deux neurotransmetteurs clés associés au bien-être émotionnel.

Comment contrer la mauvaise humeur liée à la faim

Pour atténuer les effets négatifs de la faim sur notre humeur, il est recommandé de privilégier une alimentation équilibrée. En cas de sensation d'irritabilité ou de stress dus à la faim, optez pour un en-cas comprenant des aliments riches en glucides complexes, en fibres et en nutriments essentiels. Ces choix alimentaires contribueront à stabiliser vos niveaux de glucose et à prévenir les sautes d'humeur.

Un phénomène normal lié à des réponses hormonales

La relation entre la faim et la mauvaise humeur est donc un phénomène normal étroitement lié à des réponses hormonales spécifiques. En comprenant ces mécanismes et en adoptant de saines habitudes alimentaires, il est possible de mieux gérer son état émotionnel en cas de fringale. Prendre soin de son alimentation est donc crucial pour maintenir un équilibre émotionnel optimal dans notre quotidien.

Choisir des coupe-faim efficaces

En cas de fringale, plusieurs astuces permettent de tromper la faim: préparer ses repas à l'avance et s'y tenir, boire, se coucher plus tôt et dormir plus longtemps... ou choisir les plus efficaces des des coupe-faim naturel pour vous caler jusqu'au repas à venir. Parmi ces coupe-faim, la pomme, peu calorique et riche en fibres absorbe une grande quantité d'eau et augmentent le volume du bol alimentaire en limitant ainsi la sensation de faim. Idem pour la banane riche en potassium, en magnésium, en vitamines, une arme anti-fringale très efficace !