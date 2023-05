La sensation de faim pourrait ralentir le vieillissement

L'ESSENTIEL Chez les mouches, la faim a été provoquée soit en les privant d'acides aminés à chaîne ramifiée (BCAA), soit en stimulant leurs neurones cérébraux associés à la faim.

Lorsque les insectes ont suivi un régime à faible teneur en BCAA tout au long de leur vie, ils ont vécu plus longtemps.

Quant aux drosophiles exposées à la lumière rouge, elles ont aussi moins mangé et ont vieilli moins vite.

"La faim module le vieillissement chez les drosophiles (à savoir des mouches de trois millimètres)", ont révélé des scientifiques de l’université du Michigan (États-Unis). Afin de parvenir à cette conclusion, ils ont réalisé une étude publiée dans la revue Science. "Nous avons en quelque sorte dissocié les effets de la restriction alimentaire (sur l'allongement de la durée de vie) de toutes les manipulations nutritionnelles du régime sur lesquelles les chercheurs ont travaillé pendant de nombreuses années pour dire qu'elles n'étaient pas nécessaires. La perception d'un manque de nourriture est suffisante", a déclaré Scott Pletcher, co-auteur des travaux, dans un communiqué.

La réduction d'acide aminé induit un état de faim qui prolonge la durée de vie

Dans le cadre de leurs recherches, l’équipe a provoqué la faim chez les mouches de deux façons. La première consistait à modifier la quantité d'acide aminé à chaîne ramifiée, ou BCAA, dans un en-cas, puis à laisser les mouches se nourrir librement d'un buffet composé de levure ou d'aliments sucrés.

Selon les résultats, les mouches nourries avec l'en-cas à faible teneur en acide aminé à chaîne ramifiée ont consommé plus de levures que d’aliments sucrés par rapport aux drosophiles nourries avec un en-cas à forte teneur en BCAA. "Ce type de préférence pour la levure par rapport au sucre est un indicateur de la faim fondée sur le besoin".

D’après les auteurs, ce comportement n'est pas causé par la teneur en calories de l'en-cas, car ces mouches ont consommé plus de nourriture et plus de calories totales. Lorsque les mouches ont suivi un régime à faible teneur en BCAA tout au long de leur vie, elles ont également vécu beaucoup plus longtemps.

La création d’une "faim insatiable" qui fait vivre les mouches plus longtemps

Ensuite, les scientifiques ont utilisé une technique appelée "optogénétique" pour activer les neurones associés à la faim chez les mouches grâce à une exposition à la lumière rouge. Ces drosophiles ont consommé deux fois plus de nourriture que les mouches non exposées au stimulus lumineux. Les insectes exposés à la lumière rouge ont également vécu beaucoup plus longtemps. "Nous pensons avoir créé une sorte de faim insatiable chez les mouches. Pour cette raison, les mouches ont vécu plus longtemps", a expliqué Kristy Weaver, auteur principal de l’étude.

Lors de leurs expériences, l’équipe a aussi pu établir un lien entre les mécanismes moléculaires de la faim et les modifications de l'épigénome des neurones concernés. Elle a identifié que les neurones réagissaient à la présence ou à l'absence d'un acide aminé spécifique dans le régime alimentaire. Ces changements peuvent affecter la quantité de gènes spécifiques exprimés dans le cerveau des mouches et, par conséquent, leur comportement alimentaire et leur vieillissement. "On peut penser que les mécanismes découverts sont susceptibles de moduler les pulsions alimentaires chez d'autres espèces", ont conclu les chercheurs.