Les hommes qui fondent une famille après 50 ans posent des problèmes de santé à leurs enfants

L'ESSENTIEL Le pourcentage de naissances chez les pères de 50 ans et plus est passé de 1,1 % en 2011 à 1,3 % en 2022. Les pères plus âgés sont plus diversifiés sur le plan ethnique et ont des niveaux d'éducation variés.

La paternité plus âgée a été associée à un recours accru aux traitements antirétroviraux, à des accouchements maternels pour la première fois, à des résultats périnataux défavorables.

"Il est essentiel de poursuivre les recherches sur cette population afin d'améliorer les recommandations aux patients" et la planification familiale.

Les hommes n’ont pas la même horloge biologique que les femmes. Ainsi, ils ont la capacité de concevoir des enfants plus tard. C’est une tendance de plus en plus observée par des chercheurs de l’université de Stanford (États-Unis). En effet, dans une étude, ils ont indiqué que "l'âge des pères à la naissance des enfants augmente, et un nombre croissant de naissances sont attribuées à des pères plus âgés. Cependant, alors que l'impact de l'âge paternel avancé a été documenté, les données sociodémographiques sur les pères âgés de 50 ans et plus restent rares."

Les naissances chez les pères âgés de plus de 50 ans sont passées de 1,1 % en 2011 à 1,3 % en 2022

Pour explorer les tendances sociodémographiques et temporelles associées aux pères américains de plus de 50 ans et leurs associations avec les résultats périnataux, l’équipe a utilisé les données du système national des statistiques de l'état civil, qui recueille des informations à partir de tous les actes de naissance américains. Elle a analysé tous les résultats des naissances de 2011 à 2022, plus précisément la prématurité et le poids à la naissance. Les scientifiques ont aussi pris en compte différents facteurs notamment l'âge du père, son origine ethnique, son niveau d'éducation et les caractéristiques de la mère (diabète gestationnel, hypertension).

De 2011 à 2022, les États-Unis ont enregistré 46.195.453 naissances, avec un âge paternel moyen 31 ans et 484.507 impliquant des pères âgés de 50 ans ou plus, 47.785 âgés de 60 ans ou plus, et 3.777 âgés de 70 ans ou plus. D’après les résultats, publiés dans la revue JAMA Network Open, les naissances chez les pères âgés de 50 ans ou plus ont augmenté, passant de 1,1 % en 2011 à 1,3 % en 2022. "Les pères âgés de 50 ans ou plus étaient plus diversifiés, avec des variations dans le niveau d'éducation et l'origine ethnique."

Antirétroviral, prématurité, faible poids : chaque augmentation de 10 ans de l'âge paternel accroît le risque

Après la prise en compte de l’âge maternel et d’autres facteurs sociodémographiques et périnataux, chaque augmentation de 10 ans de l'âge paternel était systématiquement associée à un recours accru aux traitements antirétroviraux, à une probabilité plus élevée de première naissance maternelle et à des risques accrus de naissance prématurée et de faible poids à la naissance par rapport à l'âge du père. "Aucune modification significative du sex-ratio des nourrissons n'a été observée, sauf chez les pères âgés de 70 ans ou plus et de 75 ans ou plus, qui ont montré une diminution de la probabilité d'avoir une progéniture de sexe masculin", ont précisé les auteurs.

Dans les conclusions, ils indiquent que ces changements dans la paternité tardive soulignent l'importance de l'éducation publique en matière de planification familiale et de conseil. "Il est essentiel de poursuivre les recherches sur cette population afin d'améliorer les recommandations aux patients."