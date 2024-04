Consultation prénatale : à Montreuil, les pères n'hésitent pas à en profiter

L'ESSENTIEL Entre janvier 2021 et avril 2022, tous les pères d’enfants à naître à l’hôpital de Montreuil (Seine-Saint-Denis) se sont vu proposer une consultation prénatale.

Cette consultation prénatale aborde la prévention, le dépistage, l'accès aux droits, le rattrapage vaccinal et le référencement vers le soin primaire.

"L’adhésion globale à la consultation prénatale proposée à tous les pères est élevée", constatent aujourd'hui les responsables du projet.

"En France comme ailleurs, les hommes bien portants ont moins de contact avec le système de santé que les femmes. Le suivi gynécologique et obstétrical fournit aux femmes des occasions de consultations de prévention qui n’ont pas d’équivalent pour les hommes, y compris lorsque les couples attendent un enfant", explique le docteur Pauline Penot, à l’origine de l'expérimentation.

"L’objectif du projet Partage était d’évaluer le niveau et les déterminants de l’acceptation d’une consultation prénatale de prévention dédiée aux futurs pères", ajoute-t-elle.

44 % des hommes éligibles à la consultation prénatale sont venus

Résultats : 3.038 femmes (80 % des femmes éligibles) ont donné des coordonnées qui ont permis de contacter leurs conjoints. 53 % des hommes avec lesquels un contact effectif a été établi sont venus à la consultation prénatale masculine.

Autre constat fait par l’équipe de Pauline Penot : le taux d’adhésion des immigrés à la consultation prénatale était supérieur à celui des futurs pères nés en France (56 % vs 49 %)."Il était particulièrement élevé chez les immigrés les plus précaires (ceux arrivés sur le sol français depuis moins de sept ans, originaires de régions pauvres du globe, sans droit au séjour)", peut-on lire dans le rapport. "En analyse multivariée, les hommes nés en Afrique subsaharienne et en Asie étaient près de deux fois plus enclins à adhérer à l’offre que ceux nés en Europe ou en Amérique du Nord", indique également le texte.

"L’adhésion globale à la consultation prénatale proposée à tous les pères est élevée", estiment les scientifiques avec le recul. "Cette consultation a notamment été plébiscitée par les immigrés les plus vulnérables qui y ont vu une occasion d’intégrer le système", concluent-ils.

Le centre hospitalier André Grégoire, le Centre population et développement (Ceped), l’Institut de recherche pour le développement (IRD), l’Université de Paris et l’Inserm ont collaboré à l’expérience présentée dans cet article.