Grossesse : les infections augmentent les risques d'atrésie des voies biliaires chez le bébé

L'ESSENTIEL L’atrésie des voies biliaires se traduit par l’obstruction des voies biliaires extra et intra-hépatiques.

Non traitée, cette pathologie conduit à la cirrhose biliaire et au décès de l’enfant avant l’âge de 3 ans.

Des chercheurs viennent de découvrir une association entre les infections contractées pendant la grossesse et le développement de l’atrésie des voies biliaires chez le nourrisson.

Selon une nouvelle étude, les infections maternelles prénatales augment les risque de développer une atrésie des voies biliaires (ABV) chez l’enfant à naître.

Infections et atrésie des voies biliaires : plus de 3.000 bébés étudiés

"Les recherches sur l'association entre les infections maternelles antepartum et la pathogenèse de l'atrésie des voies biliaires chez les enfants sont actuellement insuffisantes", écrivent les chercheurs dans leur rapport publié dans le JAMA.



Dans cette étude portant sur 447 nourrissons ayant reçu un diagnostic d'atrésie des voies biliaires et 2.912 témoins, "les enfants nés de mères ayant contracté une infection intestinale prénatale et une infection des voies génito-urinaires présentaient un risque significativement plus élevé de développer une atrésie des voies biliaires que les enfants qui n'avaient pas été exposés à de telles infections maternelles", résument-ils.

"Les résultats de cette étude suggèrent que le mécanisme sous-jacent de l'association entre l'infection du tractus génito-urinaire maternel antepartum et l'apparition de l'atrésie des voies biliaire chez les nouveaux-nés mérite d'être exploré plus avant", poursuivent-ils.



Toutes leurs données ont été extraites de l'assurance maladie de Taïwan.

Qu’est-ce que l’atrésie des voies biliaires ?

L’intervention chirurgicale qui permet de traiter l’atrésie des voies biliaires consiste à remplacer les voies biliaires atrophiées par un segment d’intestin. Chez les nourrissons qui ne peuvent pas bénéficier de cette intervention, une transplantation hépatique est généralement nécessaire avant l’âge de 1 an.



L’incidence de l’atrésie des voies biliaires est de 1/18.000 naissances vivantes en Europe.



Les symptômes classiques de cette pathologie sont une coloration jaunâtre anormale de la peau (jaunisse) des bébés, des urines foncées, des matières fécales pâles et un foie dilaté. Le diagnostic repose sur des analyses de sang, une scintigraphie radio-isotopique et une exploration chirurgicale du foie et des canaux biliaires.



La cause de l’atrésie des voies biliaires n'est pas encore élucidée, mais il pourrait s'agir du résultat de l'interaction de facteurs génétiques, environnementaux, immunitaires et infectieux, pris individuellement ou de façon combinée.