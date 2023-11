Grossesse : la listériose néonatale provoque des séquelles quasi-irréversibles

L'ESSENTIEL La listériose néonatale est une infection bactérienne d'origine alimentaire qui peut avoir des conséquences graves pour les femmes enceintes et les fœtus.

Il est recommandé d'éviter, pendant la grossesse, les fromages au lait cru, les charcuteries et les préparations de traiteur non recuites.

"Les séquelles de la listériose néonatale sont principalement dues à la prématurité plutôt qu’à l’infection."

La listériose néonatale est une infection bactérienne d'origine alimentaire qui peut avoir des conséquences graves pour les femmes enceintes et leur bébé. Elle peut entraîner une fausse couche, un accouchement prématuré ou une infection sévère chez le fœtus. Les symptômes de la listériose chez la femme enceinte peuvent être de la fièvre, des maux de tête, des douleurs musculaires, et une fatigue extrême. Les répercussions peuvent être lourdes sur la santé des enfants atteints.

Des conséquences neurologiques à long terme

Une étude récente menée par une équipe de scientifiques et de médecins a examiné les conséquences à long terme de la listériose. Ils ont suivi une cohorte de cinquante enfants nés de mères ayant contracté la listériose à différents stades de la grossesse. Les résultats de l'étude ont révélé que les enfants nés avec l’infection bactérienne présentaient, à l'âge de 5 ans, des séquelles neurologiques importantes. Parmi ces séquelles, on compte des troubles cognitifs, des problèmes de coordination motrice, un déficit visuel ou auditif. Ces séquelles sont principalement attribuables à la prématurité des enfants.

« On peut désormais affirmer que les séquelles de la listériose néonatale sont principalement dues à la prématurité plutôt qu’à l’infection. Ces résultats vont permettre aux cliniciens de fournir aux parents de nouveau-nés avec listériose des conseils médicaux étayés, et de les informer sur l’évolution de l’état de santé de leur enfant. Ils plaident aussi pour la mise en œuvre d’un dépistage systématique et prolongé des séquelles possibles afin d’offrir une prise en charge précoce appropriée, accompagnée d’un soutien éducatif adapté », expose Caroline Charlier, chercheuse au sein de l’unité Biologie des infections (Institut Pasteur/Université Paris Cité/Inserm) et Professeure de Maladies Infectieuses à l’Université Paris Cité et l’Hôpital Cochin, première auteure et coordinatrice de l’étude.

La vigilance alimentaire et hygiénique est nécessaire

Environ 40 nouveau-nés sont touchés chaque année en France par la listériose néonatale. Les résultats de cette étude démontrent l'importance d'une vigilance accrue chez les femmes enceintes pour éviter tout risque d'infection : « Nous étudions depuis 2009 toutes les souches de Listeria et tous les patients en France – la listériose étant une maladie à déclaration obligatoire – afin de mieux connaître les caractéristiques de cette pathologie. L’une des questions que l’on se posait était de savoir comment les enfants atteints de listériose néonatale, et guéris grâce aux antibiotiques, grandissaient et se développaient », expose Marc Lecuit, responsable du Centre national de référence Listeria et de l’unité Biologie des infections (Institut Pasteur/Université Paris Cité/Inserm), Professeur de Maladies Infectieuses à l’Université Paris Cité et l’Hôpital Necker-Enfants Malades, et co-principal auteur de l’étude.

Il est donc recommandé aux femmes enceintes d'éviter les fromages au lait cru, les charcuteries et les préparations de traiteur non recuites, qui sont des sources potentielles de contamination par la bactérie Listeria. Il est également essentiel de suivre les règles d'hygiène alimentaire et de manipuler les aliments de manière adéquate pour réduire le risque d'infection.