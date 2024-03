Grossesse : un emploi stressant présente un risque

L'ESSENTIEL Dans une étude, les médecins, exerçant un métier exigeant de longues heures de travail, avaient des grossesses 0,3 % plus courtes que les avocates.

En outre, leurs enfants présentaient un poids de naissance environ 2,3 % inférieur.

Les chirurgiennes enceintes avaient 32 % de risque d'accoucher prématurément que les professionnelles non-spécialisées en chirurgie.

"Certaines professions impliquent de longues heures de travail qui peuvent être physiquement éprouvantes. Les résultats des naissances des mères faisant un emploi fatigant et stressant se retrouvent-ils affectés ?" C’est ce qu’ont écrit des chercheurs la Harvard Medical School et de l'université du Kansas (États-Unis) dans une étude publiée dans National Bureau of Economic Research.

Accouchement prématuré : 32 % de risque en plus chez les chirurgiennes enceintes

Pour répondre à cette question, ils ont ciblé les futures mères exerçant le métier d’avocat ou de médecin, en particulier de chirurgien, qui passent beaucoup de temps debout et sont souvent confrontés à des enjeux de vie ou de mort. Dans le cadre des travaux, les scientifiques ont utilisé les données sur les naissances du Texas de 2007 à 2014 et ont comparé les résultats de naissances entre les chirurgiennes, les avocates et les médecins non-spécialisées en chirurgie. "En outre, nous examinons si de deux réformes de la main-d'œuvre (en 2003 et 2011), qui ont réduit les heures de travail des stagiaires, a eu un impact sur les résultats à la naissance des bébés", a précisé l’équipe.

D’après les résultats, les enfants des médecins avaient tendance à avoir un poids de naissance environ 2,3 % inférieur. De plus, les professionnelles de santé avaient des grossesses 0,3 % plus courtes que les avocates. Quant aux chirurgiennes, elles avaient également des résultats un peu moins bons en termes de durée de grossesse (environ 0,9 % plus courte) et étaient environ 32 % plus susceptibles d'accoucher prématurément que les praticiennes non-spécialisées en chirurgie. Les auteurs ont constaté que les réformes ne semblaient pas avoir eu d’incidence sur les résultats à la naissance. Les effets d’un emploi stressant et fatigant ne sont "pas d'une ampleur énorme, ce qui est très rassurant", a déclaré Anupam B. Jena, auteur principal des recherches.

Grossesse : "Ces neuf mois sont incroyablement formateurs"

"Tout ce qu'une femme vit au cours de ses neuf mois de grossesse peut avoir un impact durable non seulement sur les résultats immédiats de l'accouchement, mais aussi sur l'adolescence et même le début de l'âge adulte de l’enfant. Ces neuf mois sont incroyablement formateurs", a indiqué Lilly Springer, qui a participé à l’étude. Cependant, les chercheurs spécifient que ces résultats ne signifient pas que les femmes enceintes devraient éviter les emplois très stressants ou arrêter lorsqu'elles tombent enceintes. "Ils ne devraient pas non plus justifier une discrimination à l’égard des femmes, les empêchant d’accéder à des carrières très stressantes."

L’équipe espère que ces données mèneront à d’autres travaux qui examineront comment les environnements hospitaliers, leurs ratios hommes-femmes, les politiques en matière de congé parental, les heures requises et même la prévalence du sexisme, qui peuvent augmenter le stress, pourraient avoir un impact sur les membres enceintes de leur personnel.