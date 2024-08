Variole du singe : l’OMS décrète le plus haut niveau d’alerte mondial

L'ESSENTIEL L'OMS a déclaré que l'actuelle épidémie de Mpox était une urgence de santé publique de portée internationale.

Il s'agit du niveau d'alerte le plus elevé.

La souche responsable de l'épidémie, appelée clade 1b, est particulièrement virulente et contagieuse.

"Le comité d'urgence s'est réuni et m'a fait savoir qu'à son avis, la situation constitue une urgence de santé publique de portée internationale. J'ai accepté cet avis", a indiqué le directeur général de l’OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors d'une conférence de presse.

Mpox : une souche beaucoup plus contagieuse et virulente

Après avoir déclenché le plus haut niveau d’alerte sanitaire mondiale, l’OMS "s'engage, dans les jours et les semaines à venir, à coordonner la riposte mondiale, en collaborant étroitement avec chacun des pays touchés et en tirant parti de sa présence sur le terrain", a expliqué Tedros Adhanom Ghebreyesus. L’organisation a pour but "de prévenir la transmission, de traiter les personnes infectées et de sauver des vies". "C'est une situation qui devrait tous nous préoccuper", a-t-il souligné.

Les pays d’Afrique touchés par cette épidémie de Mpox partie de République Démocratique du Congo, font face à une souche du virus Mpox plus virulente et contagieuse. Baptisée clade 1b, elle a un taux de mortalité estimé à 3,6 %.

L’agence de santé Africa CDC fait état de 38.465 cas de la maladie, anciennement connue sous le nom de variole du singe dans 16 pays africains depuis janvier 2022 et 1.456 décès. Elle précise avoir enregistré une augmentation de 160 % des cas en 2024 comparé à l’année précédente.

Variole du singe : un virus transmis par contact

Ce n’est pas la première fois que l’OMS déclare une urgence de santé publique de portée internationale face au virus Mpox. Elle avait déjà pris une telle décision en juillet 2022. L’épidémie était alors portée par le sous-type clade 2 et s’était propagée dans une centaine de pays, dont plusieurs d’Europe. L’alerte avait finalement été levée en mai 2023. Près de 100.000 cas et 140 décès avaient été enregistrés entre 2022 et fin 2023.

Le virus Mpox, découvert en 1958, se transmet via un contact avec un animal, un être humain ou des matériaux contaminés. "La transmission interhumaine se produit à l’occasion d’un contact prolongé en face-à-face par des gouttelettes respiratoires ou par contact direct avec une personne infectée, à travers les fluides corporels, les lésions cutanées de la maladie ou les muqueuses internes comme la bouche, ainsi que de manière indirecte par des objets que le malade a contaminés, comme des vêtements ou du linge de lit", précise le ministère de la Santé.

La maladie se caractérise par une éruption cutanée ou des lésions, accompagnées de fièvre, de maux de tête, de douleurs musculaires, de maux de dos, d'une baisse d'énergie et d'un gonflement des ganglions lymphatiques.