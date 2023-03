Mpox, Covid, grippe aviaire : pourquoi tant de nouveaux virus émergent aujourd’hui

L'ESSENTIEL La Docteure Lindsay Broadbent, une virologiste, a expliqué les raisons de l’augmentation de la prolifération des virus.

En raison de l’agriculture, les virus qui infectaient traditionnellement les animaux ont pu se transmettre à l’Homme.

Le réchauffement climatique est un des facteurs favorisants la prolifération des virus.

Ces dernières années, différents virus ont à nouveau émergé et se sont répandus à l’échelle mondiale. C’est notamment le cas de la Covid-19, de la grippe aviaire ou de l'infection Mpox. Dans un éditorial publié dans The Conversation, la Docteure Lindsay Broadbent, Maître de conférences en virologie à l'université du Surrey (Royaume-Uni), s’est interrogée sur ces différentes épidémies mondiales. Sont-elles en augmentation ou parvenons-nous à les détecter plus facilement grâce à l’amélioration des technologies ?

Urbanisation et changement climatique : 2 facteurs favorisants l’émergence de virus

Pour la spécialiste, les principaux facteurs d'émergence des virus dans la population humaine sont "l'Homme et ses actions". Avec l’agriculture, l’humain a commencé à avoir des contacts étroits avec les animaux. "Les virus qui infectaient naturellement ces animaux ont ainsi eu la possibilité de "sauter d'une espèce à l'autre" et de se transmettre à l'Homme. C'est ce qu'on appelle la zoonose. Environ 75 % des nouvelles maladies infectieuses émergentes sont dues à la zoonose", a-t-elle précisé.

L’augmentation de l’urbanisation est également une cause responsable de la propagation des virus. D’après la spécialiste, en raison du développement rapide des villes, certaines infrastructures comme l’assainissement et les soins de santé ne sont pas assez performantes pour faire face à la hausse du nombre d’habitants, ce qui favoriserait la prolifération des virus.

Autre point évoqué par la virologue : le changement climatique. "Par exemple, les arbovirus, qui se propagent par le biais des moustiques, sont détectés dans de nouvelles régions parce que l'éventail des pays dans lesquels ces insectes peuvent survivre s’élargit", a-t-elle indiqué.

Épidémie : des mesures permettant de détecter plus facilement les virus

La pandémie de Covid-19 a également permis à la communauté scientifique de développer de nombreux outils et méthodes pour détecter les virus et surveiller l’évolution des épidémies. Ces techniques sont aujourd’hui utilisées pour observer la propagation d’autres virus.

La Docteure Lindsay Broadbent a notamment expliqué que lorsqu’une personne est infectée par un virus, une partie de son matériel génétique est généralement rejetée dans les toilettes. Les eaux usées permettent donc d’observer si une infection est en augmentation dans une région avant que les hospitalisations ne commencent à augmenter.

"L'adaptation de cette technologie à la recherche d'autres virus tels que la grippe, la rougeole ou même la poliomyélite pourrait nous fournir des données précieuses sur le calendrier des épidémies. C'est déjà le cas dans une certaine mesure : le poliovirus a été détecté dans des eaux usées à Londres en 2022", a noté la virologue. Elle ajoute : "Il est peu probable que la Covid-19 soit la dernière pandémie dont de nombreuses personnes vivant aujourd'hui seront témoins. Espérons que nous serons mieux préparés la prochaine fois."