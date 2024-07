Parkinson : un patient ne tremble plus grâce à un traitement par ultrasons

L'ESSENTIEL En Australie, un homme de 74 ans, atteint de la maladie de Parkinson, a été la première personne du Queensland à recevoir un traitement par ultrasons.

Lors de cette intervention sans incision et anesthésie générale, "plus de 1.000 faisceaux d'ultrasons se croisent en un seul point et créent de minuscules lésions sur le cerveau, perturbant l'activité cérébrale anormale et réduisant considérablement les tremblements".

Après cette procédure, utilisant l’IRM, le patient a pu boire sans trembler, alors qu’il n’en était pas capable depuis 30 ans.

"Depuis 30 ans, je souffre de tremblements essentiels. Il m’a été incroyablement difficile d’accomplir des tâches aussi simples que de me nourrir, et boire dans un verre n’était tout simplement pas possible." C’est ce qu’a déclaré Neville Waterstrom, un homme, âgé de 74 ans, atteint de la maladie de Parkinson. Récemment, sa vie a complètement changé grâce à un traitement par ultrasons dont il a pu bénéficier à l’hôpital universitaire de la Gold Coast. Il s’agit du "premier hôpital public australien à proposer une chirurgie innovante sans incision aux personnes atteintes de troubles neurologiques invalidants comme les tremblements essentiels."

Parkinson : "plus de 1.000 faisceaux d'ultrasons créent de minuscules lésions sur le cerveau"

Cette intervention utilise l'IRM pour localiser et traiter les zones du cerveau qui déclenchent les symptômes des troubles du mouvement. Dans le détail, "plus de 1.000 faisceaux d'ultrasons se croisent en un seul point et créent de minuscules lésions sur le cerveau, perturbant l'activité cérébrale anormale et réduisant considérablement les tremblements". Chaque patient a besoin d'un "halo" pendant l'intervention, pour maintenir sa tête immobile et son cuir chevelu "au frais". Selon l’établissement de santé australien, les patients n'ont pas besoin d'anesthésie générale et les améliorations peuvent souvent être démontrées en temps réel, car ces derniers sont éveillés pendant toute la durée de l'intervention. "Comme il s'agit d'une chirurgie non invasive, il n'y a pas d'incisions, ce qui améliore le temps de récupération et permet aux patients de sortir le lendemain."

Les tremblements ont disparu après le traitement par ultrasons

Dans le cas de Neville Waterstrom, les résultats ont été observés directement après l’intervention. "Après l’IRM, j’ai mis devant moi un verre d’eau que je n’avais jamais réussi à saisir et à porter à ma bouche sans trembler. Là, grâce à l’intervention, j’ai pu le boire sans faire des mouvements saccadés intenses. C’était incroyable, et les changements que cette procédure a apportés à ma vie depuis sont nombreux. Je suis très reconnaissant. La joie et le privilège que je ressens sont incommensurables en tant que première personne du Queensland à recevoir ce traitement. Je tiens simplement à remercier tous ceux qui ont été impliqués, merci du fond du cœur", a-t-il déclaré.