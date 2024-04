Parkinson : la danse brésilienne améliore la qualité de vie des patients

L'ESSENTIEL En France, la maladie de Parkinson touche près de 200.000 personnes.

"À mesure de leur progression, les troubles moteurs réduisent l’autonomie, la vie relationnelle et professionnelle, et la qualité de vie du patient", d’après l’Inserm.

Selon des auteurs brésiliens et irlandais, la danse brésilienne a permis aux patients de percevoir des améliorations dans les aspects physiques, mentaux, émotionnels et sociaux.

Elle touche près de 200.000 adultes en France. La maladie de Parkinson est une affection chronique neurodégénérative. Ainsi, elle se caractérise par la disparition progressive de certains neurones dans le cerveau. Cette pathologie se manifeste par des symptômes moteurs, comme les tremblements, la lenteur des mouvements, la raideur musculaire, et non-moteurs, tels que les problèmes de sommeil, la perte d’odorat, les troubles cognitifs et de l’équilibre, la constipation les mictions urgentes ou encore la dépression. "Tous ces signes ne sont pas présents en même temps et n’ont pas forcément la même intensité. Ils restent longtemps asymétriques. À mesure de leur progression, les troubles moteurs réduisent l’autonomie, la vie relationnelle et professionnelle, et la qualité de vie du patient", indique l’Inserm.

14 patients parkinsoniens ont été suivis

Récemment, des chercheurs de l’université fédérale du Rio Grande do Sul (Brésil) et du Trinity College (Irelande) ont révélé avoir trouvé un moyen d’améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de la maladie de Parkinson. Dans le cadre d’une étude, ils ont analysé l'impact de la danse brésilienne sur la qualité de vie (physique, mentale, émotionnelle et sociale) des patients, avant et pendant la pandémie de Covid-19. Pour cela, les scientifiques ont recruté et inclus 14 adultes dans le projet "Dança & Parkinson". Ils ont examiné leurs données personnelles, évalué leur accessibilité aux cours de danse en ligne, mesuré leurs fonctions cognitives par téléphone et lors d’un entretien fait en visioconférence.

Parkinson : la danse brésilienne est bénéfique pour la qualité de vie des malades

Selon les travaux, publiés dans la revue Frontiers in Psychology, les participants ont indiqué qu'ils étaient confrontés à diverses difficultés liées à la maladie de Parkinson, qui ont un impact négatif sur leur qualité de vie. Cependant, leur résilience, leur acceptation et leur assiduité à suivre le traitement a joué un rôle important dans la gestion des problèmes liés à la maladie. "La danse brésilienne, à la fois en présentiel avant la pandémie et en ligne pendant la crise sanitaire, a permis aux malades de percevoir des améliorations dans les aspects physiques, mentaux, émotionnels et sociaux", ont révélé les auteurs. Ainsi, ils estiment que cette activité peut être considérée comme une intervention non pharmacologique potentielle pour améliorer les symptômes moteurs et non-moteurs des patients et leur qualité de vie.