Parkinson : faire du tandem est bon pour la santé des malades et de leurs aidants

L'ESSENTIEL Une nouvelle étude américaine suggère que la pratique du vélo en tandem "peut améliorer le bien-être physique, émotionnel et mental" des patients atteints de Parkinson, mais également celui de leurs aidants.

Après deux mois de vélo d’appartement en tandem, deux fois par semaine, les malades de Parkinson ont connu des "améliorations de leur qualité de vie" tous azimuts : moins de difficultés au quotidien, plus grande capacité physique et motrice, marche plus rapide...

Mais les patients ne sont pas les seuls à avoir bénéficié de la pratique du tandem : l’activité semble aussi booster la résilience globale et réduire les scores de dépression des aidants.

Touchant plus de 167.000 personnes en France, la maladie de Parkinson est une pathologie neurodégénérative qui se manifeste par des tremblements, une lenteur des mouvements ainsi qu’une raideur musculaire. S’il n’existe pas de traitement curatif, diverses études ici et là montrent que l’activité physique permet de réduire les symptômes de la maladie.

La dernière en date suggère notamment que la pratique du vélo en tandem "peut améliorer le bien-être physique, émotionnel et mental" des patients atteints de Parkinson, mais également celui de leurs aidants.

Des malades de Parkinson et leurs aidants en tandem sur un vélo

Pour parvenir à cette conclusion, qui sera présentée en avril lors de la 76e réunion annuelle de l'American Academy of Neurology (ANN), les chercheurs de l’Université de Caroline du Sud (Etats-Unis) ont mené des expériences sur dix-huit adultes volontaires, neuf souffrant de la maladie et leurs neuf aidants. Après leur avoir fait passer une série de tests, ils leur ont demandé de faire du vélo d’appartement en tandem deux fois par semaine pendant deux mois. Les participants pouvaient se visualiser le long de routes panoramiques en plein air grâce à une plate-forme de réalité virtuelle retranscrite sur des écrans de télévisions.

Après coup, les chercheurs leur ont fait passer les mêmes tests qu’en amont du programme de cyclisme. Les patients atteints de Parkinson devaient, d’une part, répondre à un questionnaire sur la fréquence à laquelle ils ont éprouvé des difficultés dans leur vie quotidienne (leurs relations, les situations sociales, la communication...), et d’autre part, effectuer des tests physiques, par exemple un exercice de vitesse de marche, pour évaluer la gravité et la progression de leur maladie.

En outre, les patients et leurs aidants devaient passer un test de résilience, où ils devaient classer de 1 à 5 une série de six déclarations concernant la perception de leur capacité à rebondir ou à se remettre du stress, de type "J'ai tendance à rebondir rapidement après des moments difficiles" et "Je traverse généralement les moments difficiles sans trop de problèmes".

"Aider à réduire le fardeau" des accompagnants des malades de Parkinson

Résultat, les malades de Parkinson ont connu des "améliorations de leur qualité de vie" tous azimuts : leur perception globale des difficultés du quotidien a diminué de cinq points (sur une échelle de 0 à 100) ; la gravité motrice globale de leur maladie a reculé de huit points ; et enfin, leur fonction physique et leur mobilité ont progressé, à commencer par leur vitesse de marche qui a augmenté de 0,27 mètre par seconde.

Mais les patients ne sont pas les seuls à avoir bénéficié de la pratique du tandem. Les chercheurs ont en effet constaté que l’activité avait boosté la résilience globale et réduit les scores de dépression des aidants. Bien que ce ne soit pas le cas pour les malades eux-mêmes, le vélo en binôme peut "aider à réduire le fardeau" de ceux qui les accompagnent au quotidien, concluent les chercheurs.