La dengue : un virus tropical toujours d’actualité et qui peut s'avérer mortel

L'ESSENTIEL La dengue est transmise par les moustiques Aedes.

Les symptômes varient de la fièvre légère à des complications graves.

La prévention repose sur la lutte contre les moustiques et la protection individuelle.

La majorité des cas importés proviennent des Antilles françaises, avec 82 % des cas en provenance de Guadeloupe et/ou Martinique. La Guyane, où circule également le virus de la dengue, est à l'origine de 5 % des cas importés.

Aucun cas de transmission autochtone n'a été signalé en France métropolitaine en 2024 à ce jour.

Cependant, le risque de transmission locale augmente avec l'arrivée de moustiques vecteurs, notamment le moustique tigre (Aedes albopictus), présent dans 71 départements.

Qu'est-ce que la dengue ?

La dengue est une maladie virale causée par le virus de la dengue, qui appartient à la famille des Flaviviridae. Elle est principalement transmise aux humains par la piqûre des moustiques femelles du genre Aedes, principalement Aedes aegypti et Aedes albopictus. Ces moustiques sont actifs surtout pendant la journée et sont présents dans les régions tropicales et subtropicales du monde entier.

La dengue sévère peut provoquer une défaillance des organes, des saignements sévères et une chute dangereuse de la pression artérielle (choc), pouvant entraîner la mort si elle n'est pas traitée à temps.

Transmission et risques

La dengue est principalement une maladie urbaine et semi-urbaine. Les moustiques Aedes se reproduisent dans des récipients d'eau stagnante tels que les pneus usagés, les pots de fleurs, les bidons, les réservoirs d'eau et les flaques. Les épidémies de dengue surviennent souvent pendant et après la saison des pluies dans les régions tropicales.

Toute personne vivant ou voyageant dans des zones où la dengue est endémique est à risque. Les épidémies de dengue peuvent toucher des communautés entières, mettant particulièrement en danger les jeunes enfants, les personnes âgées et ceux ayant des problèmes de santé sous-jacents.

Traitement de la dengue

Il n'existe pas de traitement spécifique pour la dengue. Les soins sont essentiellement de soutien et visent à gérer les symptômes et à prévenir les complications. Voici quelques recommandations :

1. Hydratation :

Boire beaucoup de liquides pour éviter la déshydratation.

Utiliser des solutions de réhydratation orale si nécessaire.

2. Repos et gestion de la douleur :

Repos complet pour aider le corps à récupérer.

Utiliser des médicaments comme le paracétamol pour réduire la fièvre et soulager les douleurs. Évitez l'aspirine et les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) car ils peuvent augmenter le risque de saignement.

3. Surveillance médicale :

Consulter un médecin dès l'apparition des symptômes.

Surveiller les signes de dengue sévère et chercher des soins médicaux d'urgence si nécessaire.

Santé publique France appelle à la vigilance et recommande aux personnes se rendant dans des zones où circule le virus de la dengue de prendre des mesures de protection contre les piqûres de moustiques :

Porter des vêtements longs et amples.

Appliquer un répulsif anti-moustiques sur la peau exposée.

Utiliser des moustiquaires imprégnées d'insecticide.

Vider régulièrement les récipients d'eau stagnante autour de son habitation.

La situation de la dengue en France métropolitaine cet été 2024 est préoccupante avec une hausse des cas importés. Il est important de se protéger contre les piqûres de moustiques. En cas de symptômes évocateurs de la dengue (fièvre, maux de tête, douleurs articulaires et musculaires, éruption cutanée) à son retour de voyage, il est important de consulter un médecin en lui signalant son voyage.

Pour plus d'informations :

Site de Santé publique France : https://www.santepubliquefrance.fr/

Recommandations de l'Anses pour la lutte contre les moustiques vecteurs : https://www.anses.fr/fr/content/moustiques-vecteurs-enjeux-actuels