Perdre des dents au cours de sa vie augmente le risque cardiovasculaire

L'ESSENTIEL Une équipe de chercheurs américains a trouvé un "lien significatif" entre la perte de dents et un risque accru de décès par maladie cardiovasculaire, première cause de mortalité dans le monde.

Les personnes ayant perdu plusieurs dents au cours de leur vie, peu importe l’âge, avaient 66 % plus de chances de mourir de problèmes cardiaques par rapport à celles qui avaient conservé toute leur dentition.

"Nos résultats montrent clairement que la perte de dents n'est pas seulement un problème dentaire, mais un prédicteur important de la mortalité par maladie cardiovasculaire", selon les scientifiques.

Prendre soin de son hygiène bucco-dentaire est crucial, que ce soit pour bien mâcher, garder une haleine fraîche ou encore avoir un sourire radieux, mais également pour conserver un cœur en bonne santé, d’après une nouvelle étude de l’Université Case Western Reserve, aux Etats-Unis. Une équipe de chercheurs de l'École de médecine dentaire a en effet trouvé un "lien significatif" entre la perte de dents et un risque accru de décès par maladie cardiovasculaire, première cause de mortalité dans le monde.

Perdre ses dents augmente de 66 % le risque de souffrir de problèmes cardiaques

Pour parvenir à ce constat, détaillé dans le Journal of Endodontics, les scientifiques ont compilé des dizaines de travaux issus de la littérature scientifique de ces dernières années, à la recherche de preuves allant dans ce sens. Ils ont constaté que les personnes ayant perdu plusieurs dents au cours de leur vie, peu importe l’âge, avaient 66 % plus de chances de mourir de problèmes cardiaques par rapport à celles qui avaient conservé toute leur dentition. "Bien que les résultats des études varient, dans l'ensemble ils ont toujours abouti à la même conclusion", affirment-ils dans un communiqué.

Pour les personnes qui avaient perdu toutes leurs dents, le risque de mourir de maladies cardiovasculaires était "encore plus élevé". D’après la professeure Anita Aminoshariae, autrice principale de la recherche, "le nombre magique est de dix" : les participants aux études qui n’avaient plus que dix dents restantes ou moins étaient les plus susceptibles de souffrir de troubles cardiaques en vieillissant. Et ce, indépendamment des autres facteurs tels que le régime alimentaire, l’exercice physique ou encore les antécédents de santé.

Préserver sa santé bucco-dentaire pour préserver son cœur

A noter que cette étude n’établit pas de lien de causalité entre la perte de dents et le risque cardiovasculaire, mais seulement un "facteur de risque prédictif". "Nos résultats montrent clairement que la perte de dents n'est pas seulement un problème dentaire, mais un prédicteur important de la mortalité par maladie cardiovasculaire [...] D’où l’importance de mener des examens dentaires réguliers et des soins préventifs, afin de réduire le risque d'événements cardiovasculaires graves."

Ce n’est pas la première étude à mettre en évidence un lien entre perte de dents et trouble cardiovasculaire. Des travaux présentés lors d’un congrès de l’American Heart Association en 2018 avaient notamment estimé que perdre deux dents ou plus à partir de la cinquantaine augmentait de 25 % le risque de développer une maladie cardiaque.